Esports World Cup 2026: Team Spirit und Rune Eaters aus den Playoffs Dota 2

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Gestern, am 16. Juli, begann der Playoff-Teil des Events Dota 2 beim Esports World Cup in Paris. Der Plan für diesen Spielabschnitt ist, für den Rest dieser Woche zwei Spiele pro Tag anzubieten, wobei die Viertelfinals zwischen dem 16. und 17. Juli, das Halbfinale morgen, den 18. Juli, sowie das Spiel um den dritten Platz und das Grand Final am Sonntag, den 19. Juli, stattfinden.

Daher fanden gestern die Hälfte der Viertelfinalspiele statt, was bedeutete, dass zwei Teams weitergekommen sind und zwei endgültig ausgeschieden sind. Die Ergebnisse zeigten einen 2:0-Sieg gegen Team Spirit Team Yandex, während Parivision gegen Rune Eaters in einem 2:0-Duell ebenfalls gegen geschlagen wurde. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Team Yandex und Parivision in einem der beiden Halbfinals gegeneinander antreten werden.

Was die heutigen Begegnungen betrifft: Um 12:00 BST/13:00 MES, Team Falcons treten wir gegen Vici Gaming an, wobei Nigma Galaxy gegen BB Team um 15:30 BST/16:30 CEST antreten. Die Sieger bilden das zweite Halbfinale, während die Verlierer endgültig nach Hause geschickt werden.

Was erwarten Sie von den heutigen Spielen?