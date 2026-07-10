Esports World Cup 2026: Team Heretics und Gentle Mates aus den Playoffs Valorant

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Der Playoff-Teil des Turniers Valorant beim Esports World Cup begann gestern offiziell, als die ersten beiden von vier Viertelfinalspielen stattfanden. Das bedeutet, dass wir bereits von einem der Halbfinalspiele des Turniers wissen, aber auch, welche beiden Teams bereits ausgeschieden sind und nicht weiterspielen werden.

Sowohl NRG als auch BBL Esports sind in die nächste Spielphase vorgerückt, nachdem sie Gentle Mates bzw. Team Heretics jeweils mit 2:1 auf beiden Punkten besiegt haben. Dieses Ergebnis bedeutet, dass sowohl NRG als auch BBL Esports in diesem Turnier in zwei weiteren Spielen antreten werden, unabhängig davon, wer das Halbfinale gewinnt, da der Sieger ins Grand Final einzieht und der Verlierer im Drittplatz-Match auf einen Gegner wartet.

Das Halbfinale wird morgen ebenfalls gespielt, zusammen mit dem anderen Halbfinale, bei dem wir ab heute Nachmittag wissen, wen es spielen wird, wenn die beiden anderen Viertelfinals abgeschlossen sind. Diese sehen 100 Thieves gegenüber MIBR.LOS und Team Vitality gegenüber NS RedForce.