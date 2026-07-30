Esports World Cup 2026: Team Falcons PH und Yangon Galacticos sichern sich ein Halbfinalticket beim MLBB Mid Season Cup

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Es sind nun nur noch sechs Teams im Mobile Legends Bang Mid Season Cup beim Pariser Esports-Weltcup übrig, da zwei der vier Viertelfinalspiele bereits beendet sind, sodass wir sogar eines der beiden Halbfinalspiele kennen.

Nach dem 3:0-Smash PRO Esports ist Yangon Galacticos im Turnier weitergezogen, während Team Falcons PH mit einem ähnlichen 3:1-Ergebnis gegen Team Vitality nachgezogen ist. Das bedeutet Team Falcons PH und Yangon Galacticos in einem der Halbfinalspiele morgen (31. Juli) um 13:30 BST/14:30 CEST.

Was die anderen beiden Halbfinalteams betrifft, so werden diese nach den letzten beiden Viertelfinalspielen heute festgelegt, die Sie beide unten sehen können.