Esports World Cup 2026 präsentiert einen rekordverdächtigen Preispool von 75 Millionen Dollar

Wir hatten erwartet, dass diese Informationen sehr bald nach der kürzlichen Enthüllung der vollständigen Liste der vorgestellten Spiele für den Esports World Cup 2026 eintreffen würden, aber jetzt kennen wir die bestätigten Daten und den Preispool für das Mega-Event.

Die EWC 2026 findet in Riad, Saudi-Arabien, statt und findet vom 6. Juli bis zum 23. August statt, bei der mehr als 2.000 Spieler aus über 200 Vereinen aus über 100 Ländern teilnehmen und insgesamt 25 Turniere über 24 Spiele angeboten werden.

Der Preispool liegt auf erstaunliche 75 Millionen Dollar, ein neuer Rekord, der den Preispool von 2025 deutlich übertrifft. Das Geld wird in zwei Hauptteile aufgeteilt; 39 Millionen Dollar sind den verschiedenen Turnieren zugeteilt und weitere 30 Millionen Dollar sind dem äußerst wichtigen Club Championship zugeordnet, das am Ende des Turniers je nach Leistung jedes einzelnen Turniers vergeben wird. Team Falcons, ein von Saudi-Arabien unterstütztes Team, hat die letzten beiden Club Championships...

Man kann feststellen, dass dieses Spread weitere 6 Millionen Dollar übrig lässt, und der Grund dafür ist, dass der Rest für verschiedene Club- und Spielerpreise während des siebenwöchigen Festivals verwendet wird.

Der Zeitplan für das Festival wurde ebenfalls veröffentlicht, und das könnt ihr hier sehen. Der Ticketverkauf für die Veranstaltung beginnt morgen, am 22. Januar.