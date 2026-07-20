Esports World Cup 2026: Parivision besiegt BB-Team und wird Dota 2 Meister

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Wenn Sie das Dota 2 Turnier bei der Esports-Weltmeisterschaft verfolgt haben, wissen Sie wahrscheinlich, in welchem Zustand sich der serbische Parivision befindet. Das Team war während der fast zwei Wochen, in denen dieses Event stattfand, ein wahrer Titan und ging mit nur einem verlorenen Spiel in die Playoffs – eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass es insgesamt fünf Spiele bestritten hat...

Tatsächlich ging Parivision noch einen Schritt weiter, indem es im Playoff-Viertelfinale ungeschlagen blieb, dann im Halbfinale ein Spiel gegen Team Yandex verlor und im Grand Final noch einmal gegen BB Team verlor, was in diesem gesamten Turnierverlauf zu drei verlorenen Spielen führte.

Dieses Dominanz hat ziemlich deutlich gemacht, wer das Top-Team bei der Veranstaltung war. Und um diesen Erfolg zu feiern, wird Parivision mit 750.000 Dollar nach Hause gehen, also 37,5 % des Gesamtpreises von 2 Millionen Dollar, plus einer Menge Club Championship Points, was bedeutet, dass die Organisation in der Gesamtwertung auf dem geteilten vierten Platz liegt.