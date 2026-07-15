Esports World Cup 2026: Mouz, Xtreme Gaming und Virtus.pro aus der umstrittenen Survival Stage eliminiert

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Ein Schraubenstrich wurde der Überlebensphase des Dota 2 -Turniers bei der Esports-Weltmeisterschaft ins Kreuz geworfen, da die gestrige Reihe von Runden-1-Spielen nicht wie geplant abgeschlossen wurde. Drei der erwarteten Spiele fanden statt, das vierte jedoch nicht, da die Esports Foundation das Spiel nach Entdeckung eines "Integritätsproblems" aussetzte.

Es ist unklar, worum es genau geht, aber zwei Mitglieder des Teams von Primetime wurden (ein Spieler und ein Trainer) vom Turnier und allen anderen ESIC-Mitgliederveranstaltungen suspendiert, wobei die Organisation und die übrigen Teammitglieder nun erwartet werden, ihr geplantes Spiel später am Nachmittag in einem geschwächten Zustand zu bestreiten.

Das bedeutet, dass die heutigen Spielpläne etwas unregelmäßiger sind, da es die geplanten vier Spiele der zweiten Runde, aber auch das letzte Spiel der ersten Runde geben wird, wobei der Sieger dieses Spiels mit wenig Zeit zur Erholung und Vorbereitung direkt ins nächste Spiel gehen muss. Zu diesem Zweck können Sie unten die letzten Spielpläne der Survival Stage sehen, bei denen jeder Sieger der zweiten Runde in die Playoffs einzieht. Was das verzögerte Spiel Vici Gaming gegen Primetime betrifft, so findet das heute, am 15. Juli, um 12:00 Uhr BST/13:00 MESZ statt.

EWC Dota 2 Überlebensphase Runde 2 – 15. Juli