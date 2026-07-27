Esports World Cup 2026: Hyperspirits RvPLegend hebt EA Sports FC Pro World Championship Trophäe

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Ende letzter Woche wurden das offizielle Veröffentlichungsdatum und viele neue Informationen zu EA Sports FC 27 veröffentlicht, was bestätigt, dass das Spiel im September auf PC und Konsolen erscheinen wird. Das alles geschah auch im Vorfeld der EA Sports FC Pro World Championship bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris, Frankreich.

Ja, eines der drei Finals am vergangenen Wochenende führte dazu, dass ein Sieger von EA Sports FC 26 gekrönt wurde, wobei die Ehre an Hyperspirit s Razvan "RvPLegend" Puiu ging. Der rumänische Spieler schaffte es, sich durch die K.o.-Phase zu kämpfen und holte dabei die Wickette von Umut "Umut" Gültekin, Gustavo "GugaFerraz" Ferraz, Alihan "Alihan" Hadzhi, Nassim "Nassada" Dahman und Levy "levyfinn" Rieck.

Zum Vergleich: Nach der Gruppenphase belegte RvPLegend den 11. Platz in der Gesamtwertung, und in dieser K.-o.-Phase gelang es ihm, drei der vier besten Spieler der Gruppenphase zu besiegen, was dieses Ergebnis umso beeindruckender machte.

RvPLegend wird mit 250.000 Dollar für seine Leistungen sowie 1.000 Club Championship Points für seine Organisation nach Hause gehen, damit sie sich im weiteren Turnier einen Namen machen kann. Dieses Ergebnis ist auch das letzte große Ergebnis für die EA Sports FC 26 Profi-Liga, denn wenn die Action wieder aufnimmt, wird EA Sports FC 27 die Spielbasis sein, die verwendet wird.