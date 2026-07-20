Esports World Cup 2026: Home -Stadt Team Vitality zum MLBB Women's International Champion

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Angesichts der vielen der großen und bekannten Finals beim Esports World Cup am Wochenende haben Sie vielleicht die Mobile Legends Bang Bang Women's International 2026 verpasst. Dies ist eine der kleineren Veranstaltungen des größeren Festivals, da nur 16 teilnehmende Teams und ein Preispool von insgesamt 500.000 Dollar waren, aber es war dennoch ein Finale mit wichtigen Folgen.

Nach einer intensiven K.-o.-Phase besiegte die französische Heimatorganisation Team Vitality schließlich Natus Vincere im Grand Final mit 4:2, was ebenfalls entscheidend für die Clubmeisterschaft in dieser frühen Turnierphase war.

Beide Organisationen führen derzeit die Gesamtvereinsmeisterschaft an, mit NAVI auf Platz eins und 350 Punkte vor Team Vitality auf Platz zwei, die 300 Punkte vor AG.AL International liegen. Die Punkte werden entsprechend verteilt, typischerweise weil ein Team 1.000 Punkte für einen Turniersieg und dann einige weitere Punkte für hohe Platzierungen weiter unten in der Tabelle erhält, wobei NAVI nun einen Sieg und einen zweiten Platz vorweisen kann und Team Vitality hohe Ergebnisse sowohl in Valorant als auch in Fatal Fury: City of the Wolves sowie diesen MLBB-Sieg.

Mit drei geplanten Finals für das kommende Wochenende stellt sich die Frage, ob eines der Teams bis zur nächsten Woche um diese Zeit seinen Platz in der Tabelle behalten wird.