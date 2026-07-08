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Playerunknown's Battlegrounds
Esports World Cup 2026: Here sind die PUBG: Battlegrounds Teams und Gruppen
Insgesamt werden 24 Organisationen anwesend sein und um einen Anteil an einem Preispool von 2 Millionen Dollar kämpfen.
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Auch wenn es erst in ein paar Wochen beginnt, wird der Esports World Cup bald sein PUBG: Battlegrounds Event ausrichten, ein großes Turnier, bei dem 24 Teams anwesend sein und um einen Anteil eines 2-Millionen-Dollar-Preispools konkurrieren werden. Die Veranstaltung wird in zwei Phasen unterteilt, die eine Gruppenphase und ein Grand Final umfassen, wobei die Gruppenphase die 24 Teams in drei Gruppen einteilt, um die 16 Organisationen zu bestimmen, die ins Grand Final einziehen, und die acht, die am ersten Hindernis ausscheiden.
Vor diesem Hintergrund kennen wir nun die Setzliste der jeweiligen Gruppen, wobei diese Aktion zwischen Juli 2123 und den Grand Finals vom 24. bis 26. Juli folgen soll.
EWC PUBG: Battlegrounds Gruppen:
Gruppe A:
- Virtus.pro
- AG. AL International
- SOOPers
- Petrichor Road
- Tyloo
- Team Vitality
- Volle Bedeutung
- Schatten-Experte
Gruppe B:
- Hergestellt in Thailand
- Vier wütende Männer
- Verdrehte Gedanken
- Geekay Esports
- Team Nemesis
- Team Liquid
- GAM Esports
- R8 Esports
Gruppe C:
- 17 Glücksspiel
- Natus Vincere
- T1
- Gen.G Esports
- JD Gaming
- Team Falcons
- Die Bösartigen
- Sharper Esports