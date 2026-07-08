Esports World Cup 2026: Here sind die PUBG: Battlegrounds Teams und Gruppen

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Auch wenn es erst in ein paar Wochen beginnt, wird der Esports World Cup bald sein PUBG: Battlegrounds Event ausrichten, ein großes Turnier, bei dem 24 Teams anwesend sein und um einen Anteil eines 2-Millionen-Dollar-Preispools konkurrieren werden. Die Veranstaltung wird in zwei Phasen unterteilt, die eine Gruppenphase und ein Grand Final umfassen, wobei die Gruppenphase die 24 Teams in drei Gruppen einteilt, um die 16 Organisationen zu bestimmen, die ins Grand Final einziehen, und die acht, die am ersten Hindernis ausscheiden.

Vor diesem Hintergrund kennen wir nun die Setzliste der jeweiligen Gruppen, wobei diese Aktion zwischen Juli 2123 und den Grand Finals vom 24. bis 26. Juli folgen soll.

EWC PUBG: Battlegrounds Gruppen:

Gruppe A:



Virtus.pro



AG. AL International



SOOPers



Petrichor Road



Tyloo



Team Vitality



Volle Bedeutung



Schatten-Experte



Gruppe B:



Hergestellt in Thailand



Vier wütende Männer



Verdrehte Gedanken



Geekay Esports



Team Nemesis



Team Liquid



GAM Esports



R8 Esports



Gruppe C: