Esports World Cup 2026: Here sind die Gruppen für das Teamfight Tactics Turnier

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Während der unmittelbare Fokus auf verschiedenen Turnieren und Spielen liegt, werden in ein paar Wochen viele der besten Teams und Spieler der Wettkampfwelt Teamfight Tactics nach Paris, Frankreich, reisen, um an dem für das Turnier geplanten Esports-Weltmeisterschaftsevent teilzunehmen.

Zu diesem Zweck ist die Aktion für den 21. und 25. Juli geplant und mit 16 Teams, die anwesend sein und um einen Anteil am 500.000-Dollar-Preispool kämpfen, die Gruppen für das Turnier nun festgelegt worden.

Es gibt zwei Gruppen, und jede setzt die Teams in ein Doppel-K.-o.-Bracket, bei dem das Ziel ist, das Feld von 16 auf acht Teams (vier aus jeder Gruppe) zu reduzieren, um das acht-Team-Playoff-Bracket zu bestimmen, das ein K.-o.-Format verwendet. Vor diesem Hintergrund können Sie unten die Setzliste der Gruppenphase und die Eröffnungsspiele sehen.

Eröffnungsspiele der Gruppe A:



Weibo Gaming vs. T1



GodLike Esports vs. Fnatic



Team Vision vs. Movistar KOI



Team Vitality gegen Flash Wolves



Eröffnungsspiele der Gruppe B: