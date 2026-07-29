Esports World Cup 2026: Here sind die Eröffnungsspiele der Overwatch Champions Series Midseason Championship

HQ

Es wird ein ziemlich arbeitsreicher Tag bei der Pariser Esports-Weltmeisterschaft, da mehrere Veranstaltungen stattfinden, von denen viele zum ersten Mal beginnen. Ein Beispiel ist die Overwatch Champions Series Midseason Championship, bei der 16 der besten Teams aus aller Welt anwesend sind und um einen Anteil an einem Preispool von 1 Million Dollar kämpfen.

Ein Gewinner dieser Veranstaltung wird bis zum Ende der Woche festgesetzt, das Grand Final findet am Sonntag, den 2. August, statt. Vor diesem Hintergrund kennen wir die bestätigten Eröffnungsspiele für die jeweiligen beiden Gruppen, die alle unten zu sehen sind.

Es ist zu beachten, dass jede Gruppe ein Doppel-Eliminierungs-Format verwendet, was bedeutet, dass die Teams ein 'zweites Leben' erhalten, bevor sie endgültig eliminiert werden. Die Gruppenphase reduziert zudem die 16 qualifizierten Teams auf acht Überlebende, von denen alle am Wochenende in den Playoffs antreten.

EWC OWCS Midseason Championship Gruppenphase Gruppe A Eröffnungsspiele (29. Juli):



T1 gegen Twisted Minds um 16:00 BST/17:00 CEST



Weibo Gaming gegen Team Liquid um 17:15 BST/18:15 CEST



Virtus.pro gegen das 9z-Team um 18:30 BST/19:30 CEST



Dallas Fuel gegen Team Falcons um 19:45 BST/20:45 CEST



EWC OWCS Gruppenphase der Gruppenphase der Midseason Championship Gruppe B Eröffnungsspiele (29. Juli):