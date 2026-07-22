Esports World Cup 2026: Here ist das, was man von der EA Sports FC Pro World Championship erwarten kann

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Es wird eine sehr arbeitsreiche Woche für Electronic Arts und seine Football-Division, denn wir können nicht nur mit weiteren Neuigkeiten über EA Sports FC 27 rechnen, nachdem Kylian Mbappe zum Coverstar der kommenden Version ernannt wurde, sondern auch die FC Pro Saison 2025/26 steht kurz vor dem Ende der FC Pro World Championship, wenn die FC Pro World Championship im Rahmen der Esports World Cup ausgetragen wird.

Die Veranstaltung findet die ganze Woche über statt, bei der 36 Spieler um einen Anteil eines Preisgeldes von 1 Million Dollar kämpfen. Die qualifizierten Spieler wurden durch regionale Spiele bestimmt, aber auch durch die kürzlichen Play-Ins, bei denen die letzten 10 Plätze für das Turnier besetzt wurden.

Was als Nächstes kommt, ist die Veranstaltung in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil des Spiels wird die Ligaphase vom 22. bis 24. Juli sein, bei der die 36 Spieler auf 24 Überlebende reduziert werden. Die besten acht Spieler erhalten sofortige Plätze im Achtelfinale der folgenden Playoffs, die letzten 12 werden sofort eliminiert, und die verbleibenden 16 ziehen in die K.O.-Runde der Playoffs ein (die effektiv das Achtelfinale ist).

Was die Termine für jeden Teil des Spiels betrifft, kannst du das unten sehen.