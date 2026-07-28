Esports World Cup 2026: Here ist das Turnier und die Spielpläne für die MLBB Mid-Season Cup K.o.-Phase

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Obwohl heute keine Esports-Weltmeisterschaft stattfindet, werden morgen, der 29. Juli, viele Veranstaltungen wieder aufgenommen werden. Ein Beispiel dafür ist der Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup (das Herrenturnier bei der EWC, nach dem kürzlichen Frauenturnier), der in den kommenden Tagen seine K.o.-Runde anbieten wird, bei der acht Teams in einem K.-o.-Format antreten, um die Trophäe, 1.000 Club-Meisterschaftspunkte und einen Teil des beeindruckenden Preisgeldes von 3 Millionen Dollar zu gewinnen.

So wie es ist, finden die Viertelfinals vom 29. bis 30. Juli statt, bevor die Halbfinals am 31. Juli stattfinden und am 1. August das Drittplatzspiel und das Grand Final stattfinden. Vor diesem Hinterkopf können Sie unten die Spielpläne, Teams und Zeiten sehen.

EWC MSC 2026 K.-o.-Phase Viertelfinale:



Yangon Galacticos vs. PRO Esports am 29. Juli um 11:00 BST/12:00 MESZ



Team Vitality gegen Team Falcons PH um 13:30 BST/14:30 CEST am 29. Juli



Team Vamos vs. Team Spirit am 30. Juli um 11:00 Uhr BST/12:00 CEST



Aurora Gaming gegen ONIC am 30. Juli um 13:30 BST/14:30 MESZ



EWC MSC 2026 K.-o.-Phase Halbfinale (31. Juli):



Gewinner von Vamos/Spirit vs. Sieger von Aurora/ONIC um 11:00 BST/12:00 CEST



Sieger von Vitality/Falcons gegen Sieger von Yangon/PRO um 13:30 BST/14:30 CEST



EWC MSC 2026 Knockout Stage Drittplatz-Match (1. August):



Verlierer des Halbfinales #1 vs. Verlierer des Halbfinales #2 um 10:00 BST/11:00 CEST



EWC MSC 2026 Knockout Stage Grand Final (1. August):