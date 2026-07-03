Esports World Cup 2026 hat begonnen: Hier sind die Eröffnungsergebnisse des Valorant Turniers

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Obwohl der Esports-Weltcup tatsächlich nächste Woche startet, läuft eines der 20+ Events, das rund sieben Wochen lang wöchentliche Turniere und Action anbietet, bereits im Gange, da das Valorant Turnier begonnen hat.

Bisher läuft die Gruppenaktion, wobei alle Teams aus Gruppe A und B bereits jeweils ein Spiel bestritten haben, was bis gestern vier Ergebnisse hervorhebt.

Für Gruppe A besiegte 100 Thieves Rex Regum Qeon mit 2:0, bevor BBL Esports EDward Gaming mit 2:1 besiegte. In Gruppe B schlug Team Vitality Karmine Corp mit 2:0, während NRG mit 2:1 Paper Rex besiegte.

Das Format der Gruppenspiele bedeutet, dass ein Team, das zwei Siege in seiner jeweiligen Gruppe erzielt, für die Playoffs qualifiziert ist. Ebenso führen zwei Niederlagen zum Ausscheiden, sodass jede Gruppe schließlich zwei Playoff-Teams und zwei ausgeschiedene Organisationen bestimmt.

Mit Blick auf die heutigen Begegnungen (3. Juli) ist davon auszugehen, dass folgende Spiele angeboten werden.

Gruppe A:



Gentle Mates gegen XLG Esports um 14:45 BST/15:45 MESZ



Nongshim RedForce gegen G2 Esports um 14:45 BST/15:45 MESZ



Gruppe B: