Esports World Cup 2026: Fatal Fury: City of the Wolves ' Last Chance Qualifier ist abgeschlossen, die erste Gruppenphase mit 32 Spielern ist festgelegt

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Eines der vielen Turniere, die diese Woche beim Esports World Cup stattfinden, dreht sich um Fatal Fury: City of the Wolves, da das Prügelspiel vom 8. bis 11. Juli eine intensive Runde bieten wird, bei der 32 Spieler um einen Anteil an einem Preispool von 1 Million Dollar antreten.

Da das Spiel ab morgen beginnt, kennen wir nun die bestätigte Spielerliste sowie die Setzliste für die erste Gruppenphase, da das Last Chance Qualifier-Event gestern Abend zu Ende ging. Insgesamt brachte dieses Event 89 Spieler mit nur vier Hauptveranstaltungsplätzen zusammen, die alle an "Abao", "XiaoCai", Fernando "Gummy" Gómez und Petr "Pida" Mora gingen, die jeweils die ersten bis vierten Plätze belegten.

Was als Nächstes kommt: Jeder Spieler wurde in vier Gruppen gesetzt, die ein Doppel-K.-o.-Format anbieten, wobei das Ziel ist, die Teilnehmerzahl von 32 auf 16 zu reduzieren. Die 16 Überlebenden ziehen dann in eine zweite Gruppenphase ein, die auf die gleiche Weise strukturiert ist, um die acht Spieler in den Playoffs zu bestimmen, die ein K.-o.-Format verwenden.

Wenn man sich die erste Gruppenphase ansieht, sieht man unten die Setzliste und die Eröffnungsspiele.

Gruppe AA – Viertelfinale des Oberen Brackets:



Laggia vs. XiaoCai



NaiWang gegen H-DOPE



Xiaohai gegen Kindevu



Dany "El Maza" gegen K-TOP



Gruppe BB – Viertelfinale des Oberen Brackets:



GO1 gegen Abao



Lancer gegen Fenritti



POONGKO gegen Neku



Basher vs. SCORE



Gruppe CC - Obere Bracket Viertelfinale:



DarkAngel gegen Pida



KojiKOG vs. Vxbao



Nemo vs. Mok



ZJZ gegen AbuOmar



Gruppe DD – Viertelfinale Oberes Bracket: