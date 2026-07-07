Esports World Cup 2026: Fatal Fury: City of the Wolves ' Last Chance Qualifier ist abgeschlossen, die erste Gruppenphase mit 32 Spielern ist festgelegt
Das Geschehen wird nun schon morgen wieder anziehen.
Fatal Fury - City of the Wolves (Special Edition)
Eines der vielen Turniere, die diese Woche beim Esports World Cup stattfinden, dreht sich um Fatal Fury: City of the Wolves, da das Prügelspiel vom 8. bis 11. Juli eine intensive Runde bieten wird, bei der 32 Spieler um einen Anteil an einem Preispool von 1 Million Dollar antreten.
Da das Spiel ab morgen beginnt, kennen wir nun die bestätigte Spielerliste sowie die Setzliste für die erste Gruppenphase, da das Last Chance Qualifier-Event gestern Abend zu Ende ging. Insgesamt brachte dieses Event 89 Spieler mit nur vier Hauptveranstaltungsplätzen zusammen, die alle an "Abao", "XiaoCai", Fernando "Gummy" Gómez und Petr "Pida" Mora gingen, die jeweils die ersten bis vierten Plätze belegten.
Was als Nächstes kommt: Jeder Spieler wurde in vier Gruppen gesetzt, die ein Doppel-K.-o.-Format anbieten, wobei das Ziel ist, die Teilnehmerzahl von 32 auf 16 zu reduzieren. Die 16 Überlebenden ziehen dann in eine zweite Gruppenphase ein, die auf die gleiche Weise strukturiert ist, um die acht Spieler in den Playoffs zu bestimmen, die ein K.-o.-Format verwenden.
Wenn man sich die erste Gruppenphase ansieht, sieht man unten die Setzliste und die Eröffnungsspiele.
Gruppe AA – Viertelfinale des Oberen Brackets:
- Laggia vs. XiaoCai
- NaiWang gegen H-DOPE
- Xiaohai gegen Kindevu
- Dany "El Maza" gegen K-TOP
Gruppe BB – Viertelfinale des Oberen Brackets:
- GO1 gegen Abao
- Lancer gegen Fenritti
- POONGKO gegen Neku
- Basher vs. SCORE
Gruppe CC - Obere Bracket Viertelfinale:
- DarkAngel gegen Pida
- KojiKOG vs. Vxbao
- Nemo vs. Mok
- ZJZ gegen AbuOmar
Gruppe DD – Viertelfinale Oberes Bracket:
- SHADOW X vs. Gummy
- TheGio gegen RB
- NYChrisG gegen Reynald
- mi2ha4 vs. Senaru