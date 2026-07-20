Esports World Cup 2026: Dplus besiegt die Heimathelden von Karmine Corp und holt sich League of Legends Trophäe

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Der Esports-Weltcup ist jetzt in vollem Gange, und am vergangenen Wochenende haben wir bis zu vier große Finals gesehen und Millionen von Dollar als Preisgeld vergeben. Eines der größten Ereignisse des Wochenendes war das League of Legends -Turnier, bei dem der Sieger mit 600.000 Dollar des 2-Millionen-Dollar-Preisgeldes nach Hause reisen musste, zusätzlich zu den Club-Meisterschaftspunkten für die jeweilige Organisation.

Zu diesem Zweck hatte das Grand Final fast ein märchenhaftes Ende, denn das Heimteam von Karmine Corp trotzte den Widrigkeiten und sicherte sich einen Platz im entscheidenden Spiel. Doch so weit konnte die Legende die französische Organisation nicht tragen, denn die Koreaner Dplus deklassierten Karmine Corp im Finale mit 3:0 und fielen damit klar als besseres Team hervor.

Dies geschah, nachdem Gen.G Esports ebenfalls T1 im Drittplatz-Match mit 2:1 besiegt hatte, ein Ergebnis, das bedeutet, dass drei der vier besten Teams dieses Turniers aus der LCS und Korea stammten. Ist das vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was bei den Worlds 2026 noch kommen wird?