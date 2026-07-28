Esports World Cup 2026: Die sechs Überlebenden des Street Fighter 6 Last Chance Qualifiers wurden bestätigt

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Ab morgen, dem 29. Juli, beginnt das Hauptevent des Street Fighter 6 Turniers beim Esports World Cup, bei dem 32 Spieler um einen Anteil an einem Preisgeld von 1 Million Dollar gegeneinander antreten. Das Finale findet am Samstag, den 1. August, statt, wenn die 32 Spieler auf einen einzigen Sieger reduziert wurden.

Wer in den bevorstehenden Spielen antreten wird, so ist der Last Chance Qualifier kürzlich zu Ende gegangen und hat die letzten sechs Teilnehmer für diese Hauptphase bestimmt. Insgesamt reduzierte das Event die Zahl von 269 Spielern auf sechs Überlebende, wobei die weiterkommenden Spieler die folgenden waren.



Kevin "Dual Kevin" Barrios



"Hibiki"



Naoki "moke" Nakayama



Ho "Xian" Kun Xian



Alexander "Lexx" Bautista



Hiromiki "Itabashi Zangief" Kumada



Diese Spieler sind nun in die vier Gruppen gesetzt, die ein Doppel-K.-o.-Format verwenden, um das Feld auf 16 Überlebende zu verkleinern, von denen jede in den zweiten Teil der Gruppenphase einzieht, wo zwei Doppel-K.-o.-Gruppen acht Überlebende bestimmen. Von hier aus treten die verbleibenden acht im K.-o.-Finale-Bracket an, um einen Sieger zu ermitteln.