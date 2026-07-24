Esports World Cup 2026: Die PUBG: Battlegrounds Grand Finals Teams sind gesichert

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Es ist fast Zeit, dass das PUBG: Battlegrounds -Event bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris zu Ende geht. Nach einer spannenden Gruppenphase sind acht Teams ausgeschieden, sodass 16 überleben, die ins Grand Final eingezogen sind und bald um einen Anteil am 2-Millionen-Dollar-Preispool kämpfen werden.

Was die Mannschaften betrifft, die die Gruppenphase nicht überstanden, so sind die ausgeschiedenen Teams JD Gaming, SOOPers, R8 Esports, Sharper Esports, Team Nemesis, TYLOO, Petrichor Road und Four Angry Men.

Wer noch übrig bleibt, so sind unten die 16 Grand-Finals-Teams zu sehen, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass diese Teams in allen 18 geplanten Spielen an den nächsten drei Tagen (sechs Spiele pro Tag) antreten werden, bis am Sonntag, den 26. Juli, ein Sieger ermittelt wird.