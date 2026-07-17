Esports World Cup 2026: Die League of Legends Playoffs finden nach der Gruppenphase mit acht ausgeschiedenen Teams statt

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Die Zeit ist gekommen, dass die Playoff-Phase für das League of Legends -Event bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris beginnt, da gestern die Gruppenphase zu Ende ging und offiziell die acht Organisationen bestätigt wurden, die frühzeitig nach Hause gehen werden.

Nach den vier bestätigten K.o.-Spielen, über die wir gestern berichtet haben, werden auf dieser Liste G2 Esports, Sentinels, GAM Esports und MIBR.LOS hinzugefügt.

Das alles bedeutet, dass auch das Playoff-Bracket mit acht Teams gesetzt wurde. Das Format ist so, dass alle Viertelfinals heute, am 17. Juli, stattfinden, die Halbfinals morgen, am 18. Juli, sowie am Sonntag, den 19. Juli, das Spiel um den dritten Platz und das Grand Final. Jedes Spiel wirft ein Team aus, bis ein Sieger bleibt.

Zu diesem Zweck sehen Sie sich unten den vollständigen Playoff-Spielplan und die Viertelfinalspiele an.

EWC League of Legends Playoffs Viertelfinale (17. Juli):



Hanwha Life vs. T1 um 12:00 BST/13:00 CEST



Gen.G Esports vs. JD Gaming um 12:00 BST/13:00 CEST



AG. AL gegen Karmine Corp um 14:30 BST/15:30 CEST



Bilibili Gaming vs. Dplus um 14:30 BST/15:30 CEST



EWC League of Legends Playoffs Halbfinale (18. Juli):



Sieger von Hanwha/T1 gegen Sieger von AG.AL/Karmine um 12:00 BST/13:00 CEST



Sieger von Gen.G/JD vs. Sieger von Bilibili/Dplus um 14:30 BST/15:30 MESZ



EWC League of Legends Playoffs Drittplatzspiel (19. Juli):



Verlierer des Halbfinales #1 vs. Verlierer des Halbfinals #2 um 11:00 BST/12:00 CEST



EWC League of Legends Playoffs Grand Final (19. Juli):