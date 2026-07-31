Esports World Cup 2026: Die Halbfinals des MLBB Mid Season Cup sind mit noch vier Teams im Rennen gesichert

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Im Esports World Cup Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup Turnier stehen noch vier Spiele aus, wobei das Grand Final für morgen, den 1. August, geplant ist – zu diesem Zeitpunkt wird der satte Preispool von 3 Millionen Dollar ausgezahlt. In diesem Zusammenhang sind die Viertelfinalspiele beendet und die Halbfinals sind nun festgelegt.

Die letzten beiden Ergebnisse, die am 30. Juli stattfanden, führten dazu, dass Team Spirit vernichtete Team Vamos mit 3:0, während ONIC Aurora Gaming in einem sehr knappen 3:2-Ergebnis überwunden wurde.

Vor diesem Hintergrund sind die Halbfinalspiele bestätigt, da diese beiden Spiele heute ausgetragen werden, alle vor dem Spiel um den dritten Platz und dem Grand Final am 1. August. Sehen Sie sich unten die vollständigen Spielpläne an.

EWC MSC Halbfinale



Team Falcons PH gegen Yangon Galacticos um 11:00 BST/12:00 MESZ am 31. Juli



Team Spirit gegen ONIC um 13:30 BST/14:30 CEST am 31. Juli



EWC MSC Drittplatz-Match



Verlierer des Halbfinales #1 vs. Verlierer des Halbfinales #2 um 10:00 BST/11:00 CEST



EWC MSC Großes Finale