Esports World Cup 2026: Die Halbfinals der oberen Gruppenphase sind für das MLBB Women's International angesetzt
Acht Teams haben ihr Turnier mit Siegen begonnen.
Die Gruppenphase ist im vollen Gange für das Mobile Legends Bang Bang Women's International Turnier bei der Esports-Weltmeisterschaft, da bereits alle 16 Teams ihre ersten Spiele bestritten haben und entweder Siege oder Niederlagen errungen haben, wobei acht Teams bereits kurz vor einem Playoff-Ticket stehen und die anderen acht nun vom Ausscheiden bedroht sind.
Da gestern acht Spiele ausgetragen wurden, könnt ihr unten die vollständige Liste der Ergebnisse der Viertelfinals des Oberen Brackets jeder Gruppe sehen.
Gruppe A:
- Falcons Vega 0:2 SAETA
- Team Rey Young 2:0 Aurora Storm
- Geltek Cyber Team 2:0 Geekay Esports FE
- Virtus.pro MENA 0:2 Twisted Minds VN
Gruppe B:
- Gen.G Esports 2:0 FUT Esports FE
- Team Vitality 2:0 MIBR. LOS
- Natus Vincere 0:2 Galaxy Phoenix
- Falcon Daisies 1:2 Falcons Vega MENA
Mit diesen Ergebnissen sind nun auch die Upper Bracket Halbfinale und die Lower Bracket Viertelfinale festgelegt, wobei im Halbfinale jeder Sieger in die Playoffs einzieht und im Viertelfinale jeder Verlierer endgültig aus dem Turnier ausscheidet, wobei der Sieger weiterlebt, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Sieht euch unten die Spielpläne und Zeiten an. Alle Spiele finden am 15. Juli statt.
Gruppe A - Halbfinale des Upper Brackets
- SAETA gegen Team Rey Young um 11:00 BST/12:00 MESZ
- Geltek Cyber Team gegen Twisted Minds VN um 12:30 BST/13:30 MESZ
Gruppe A - Viertelfinale des Lower Brackets
- Geekay Esports FE gegen Virtus.pro MENA um 11:00 BST/12:00 MESZ
- Falcons Vega gegen Aurora Storm um 12:30 BST/13:30 MESZ
Gruppe B - Halbfinale des Upper Brackets
- Gen.G Esports gegen Team Vitality um 14:00 BST/15:00 MESZ
- Galaxy Phoenix gegen Falcons Vega MENA um 15:30 BST/16:30 MESZ
Gruppe B - Viertelfinale des Lower Brackets
- Natus Vincere gegen Falcon Daisies um 14:00 BST/15:00 MESZ
- FUT Esports FE gegen MIBR. LOS um 15:30 BST/16:30 MESZ