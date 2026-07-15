Esports World Cup 2026: Die Halbfinals der oberen Gruppenphase sind für das MLBB Women's International angesetzt

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Die Gruppenphase ist im vollen Gange für das Mobile Legends Bang Bang Women's International Turnier bei der Esports-Weltmeisterschaft, da bereits alle 16 Teams ihre ersten Spiele bestritten haben und entweder Siege oder Niederlagen errungen haben, wobei acht Teams bereits kurz vor einem Playoff-Ticket stehen und die anderen acht nun vom Ausscheiden bedroht sind.

Da gestern acht Spiele ausgetragen wurden, könnt ihr unten die vollständige Liste der Ergebnisse der Viertelfinals des Oberen Brackets jeder Gruppe sehen.

Gruppe A:



Falcons Vega 0:2 SAETA



Team Rey Young 2:0 Aurora Storm



Geltek Cyber Team 2:0 Geekay Esports FE



Virtus.pro MENA 0:2 Twisted Minds VN



Gruppe B:



Gen.G Esports 2:0 FUT Esports FE



Team Vitality 2:0 MIBR. LOS



Natus Vincere 0:2 Galaxy Phoenix



Falcon Daisies 1:2 Falcons Vega MENA



Mit diesen Ergebnissen sind nun auch die Upper Bracket Halbfinale und die Lower Bracket Viertelfinale festgelegt, wobei im Halbfinale jeder Sieger in die Playoffs einzieht und im Viertelfinale jeder Verlierer endgültig aus dem Turnier ausscheidet, wobei der Sieger weiterlebt, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Sieht euch unten die Spielpläne und Zeiten an. Alle Spiele finden am 15. Juli statt.

Gruppe A - Halbfinale des Upper Brackets



SAETA gegen Team Rey Young um 11:00 BST/12:00 MESZ



Geltek Cyber Team gegen Twisted Minds VN um 12:30 BST/13:30 MESZ



Gruppe A - Viertelfinale des Lower Brackets



Geekay Esports FE gegen Virtus.pro MENA um 11:00 BST/12:00 MESZ



Falcons Vega gegen Aurora Storm um 12:30 BST/13:30 MESZ



Gruppe B - Halbfinale des Upper Brackets



Gen.G Esports gegen Team Vitality um 14:00 BST/15:00 MESZ



Galaxy Phoenix gegen Falcons Vega MENA um 15:30 BST/16:30 MESZ



Gruppe B - Viertelfinale des Lower Brackets