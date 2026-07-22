Esports World Cup 2026: Die Gruppenphase des MLBB Mid-Season Cup beginnt heute, hier sind die Eröffnungsspiele

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Typischerweise bieten Turniere bei der Esports-Weltmeisterschaft meist Preispools von etwa 1 Million US-Dollar. Es gibt kleinere Veranstaltungen mit 500.000 Dollar und noch größere, die auf 2 Millionen Dollar anwachsen, aber nur wenige gehen über diesen Gesamtbetrag hinaus.

Ein Beispiel für ein Event mit einem Mega-Preispool ist der Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup, der das Herrenturnier im Spiel sein wird und bei dem 16 überlebende Teams um einen Anteil eines 3-Millionen-Dollar-Preispools kämpfen.

Wir sagen Überleben, weil der Cross-Group-Gauntlet für die Veranstaltung vor ein paar Wochen stattfand, um die drei finalen qualifizierten Teams für die Gruppenphase zu bestimmen. Das bedeutet, dass wir heute mit Beginn der Gruppenphase die Eröffnungsbegegnungen aller ersten Spiele kennen, mit dem Vorbehalt, dass heute nur Gruppe A spielt, und Gruppe B folgt morgen. Ebenso wird gemäß dem Format jede Gruppe ein Doppel-K.-o.-Format verwenden (bei dem jedes Team ein zweites Leben hat), bis vier Überlebende bestimmt sind, von denen jeder in die Acht-Team-K.O.-Runde einzieht, die nächste Woche stattfindet.

EWC MSC 2026 Group A Upper Bracket Viertelfinale (22. Juli):



Team Vamos gegen Team Falcons um 10:00 BST/11:00 CEST



Team Falcons PH gegen Guangzhou Gaming um 11:30 BST/12:30 CEST



Team Vitality gegen True Rippers um 13:00 BST/14:00 CEST



Teamgeist vs. Ignite Gaming um 14:30 BST/15:30 MESZ



EWC MSC 2026 Gruppe B Upper Bracket Viertelfinale (23. Juli):