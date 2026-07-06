Esports World Cup 2026: Die Gruppen sind für die Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship gesichert
Die Veranstaltung findet in wenigen Wochen statt und beginnt Ende Juli.
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Wir wissen jetzt, was uns vom Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship erwartet, wenn das große Turnier bei der Esports World Cup diesen Sommer stattfindet. Die Veranstaltung bringt 32 Teams zusammen und sieht diese Organisationen in einer Reihe von Matches und Spielen zwischen dem 29. Juli und dem 1. August gegeneinander antreten, wobei ein Preispool von 1 Million Dollar auf dem Spiel steht.
All das gesagt, wurden nun die Gruppen für das Turnier bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir die bestätigten Teams kennen und gegen wen sie im Spiel gesetzt werden. Es sei erwähnt, dass das Format der Aktion vorsieht, dass in der ersten Gruppenphase fünf qualifizierte Teams für jede Gruppe bestimmt werden, während die übrigen Teams in eine Survival-Phase geschickt werden, um sechs weitere qualifizierte Mannschaften zu finden, die sich den bereits qualifizierten 10 Teams in den Playoffs anschließen. Schau dir unten die Gruppen an.
Call of Duty: Warzone Resurgence Series Meisterschaft Gruppe A:
- Verdrehte Gedanken
- Ravens Esports
- Virtus.pro
- Novo Esports
- T1
- Team Ketzer
- Ekletyc
- CCF
- Geekay Esports
- CT Gaming
- FaZe-Clan
- Erster Kader
- Team Hengste
- Team Vitality
- Gen.G Esports
- Team PBJ
Call of Duty: Warzone Resurgence Series Meisterschaft Gruppe B:
- Team Falcons
- Leviatan
- Team Orchidee
- G2 Esports
- JD Gaming
- Team Nemesis
- Sanfte Gefährten
- Ninjas im ESTAR-Pyjamas
- Kaadgodyvdaty
- Fnatic
- Gamax Esport
- Neue Ikonen
- Die bösartigen Esports
- Forfun Esports
- Gottgleiche Esports
- AG. AL