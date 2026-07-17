Esports World Cup 2026: Die Free Fire Survival Stage ist festgelegt, mit acht Teams, die sich bereits für das Finale qualifiziert haben

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Nach einer zweitägigen Austragung endete die Gruppenphase gestern, am 16. Juli, mit dem Free-Fire-Event bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris. Das bedeutet, dass wir die acht Teams kennen, die einen direkten Finalplatz erreicht haben, die zwölf Mannschaften, die heute (17. Juli) in der Survival Stage antreten werden, sowie die vier Organisationen, die früh ausgeschieden sind.

Zu letzterem Punkt waren zunächst sowohl Demons Pride als auch ParadoX Gaming die Opfer der Gruppe A, während Ah Ahli Esports und MIA Corp in Gruppe B am Tabellenende landeten. Das bedeutet, dass alle vier Teams aus dem Event eliminiert werden.

Im Finale sicherten sich die besten vier Teams jeder Gruppe einen direkten Platz in der abschließenden Runde, wobei die Vertreter der Gruppe A Buriram United Esports, EVOS Divine, AG.AL und Loud umfassten. Die Finalseiten der Gruppe B sind Twisted Minds, MIBR.LOS, RRQ Kazu und Fluzo W7M.

Alle verbleibenden 12 Teams ziehen heute, am 17. Juli, in die Survival Stage ein, wo vier letzte Final-Tickets auf dem Spiel stehen. Die Survival Stage-Teams sind unten zu sehen.



Aurora Gaming



Team Vitality



DRS Gaming



GunDynastie



Lyon



S8UL Esports



Team Secret



Straw Hats Esports



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Total Gaming



Das Finale findet ebenfalls morgen, am 18. Juli, statt, wenn ein Sieger gekrönt wird, der Preispool von 1 Million Dollar vergeben wird und der Gewinner einen Platz bei den Global Finals vergeben wird.