Esports World Cup 2026: Die Free Fire Gruppenphase beginnt heute, hier sind die Gruppen und der Spielplan

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Es ist Zeit, dass das Free-Fire-Event beim Esports-Weltcup in Paris, Frankreich, beginnt, denn heute Nachmittag (15. Juli) beginnt die Gruppenphase des Turniers, bei der viele der besten Teams aus aller Welt anwesend sind und sowohl um Final- als auch Survival-Stage-Plätze jagen. Im Grunde wollen in dieser ersten Spielphase die 24 Teams vermeiden, eines der vier ausgeschiedenen Teams in der Gruppenphase zu sein.

Die Gruppenphase findet vom 15. bis 16. Juli statt und folgt dann der Survival Stage am 17. Juli sowie dem Finale am 18. Juli, bei dem ein Sieger gekrönt, der Pokal vergeben wird, der Preispool von 1 Million Dollar verteilt wird und wir die Identität des Kaders erfahren, um ein Ticket für die World Series - Global Finals 2026 zu sichern. diese Veranstaltung ist im November in Bangkok, Thailand, geplant.

Mit viel am Horizont sieht man, wie die beiden Gruppen angeordnet sind, wobei man erneut bemerkt, dass die beiden unteren Teams jeder Gruppe ausgeschieden sind, die vier besten ins Finale einziehen und die mittleren sechs in die Survival Stage einziehen, wo weitere vier Finaltickets auf dem Spiel stehen.

Gruppe A:



AG. AL



Aurora Gaming



Buriram United Esports



Dämonenstolz



DRS Gaming



EVOS Divine



GunDynastie



LAUT



ParadoX Gaming



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Gruppe B: