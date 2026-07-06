Esports World Cup 2026: Die Dota 2 Gruppen sind mit allen 24 gesetzten Teams festgelegt

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Macht euch bereit, Esports-Fans, der Sommer steht kurz bevor, voll einzuladen. Die erste Woche der Esports-Weltmeisterschaft steht kurz bevor, was bedeutet, dass wir von sieben Wochen intensiver Action mit über 20 verschiedenen Spielen und Titeln vereinnahmt werden.

In naher Zukunft findet morgen (7. Juli) der erste Tag des Dota 2 -Events statt, bei dem 24 der besten Teams aus aller Welt anwesend sein und um einen Anteil eines 2-Millionen-Dollar-Preispools kämpfen. Da alle 24 qualifizierten Teams bestätigt sind, kennen wir nun die Gruppensetzliste für das Event sowie das vollständige Turnierformat.

Esports World Cup 2026 Dota 2 Gruppenphasen-Setzliste:

Gruppe A:



BB-Team



GamerLegion



Arme Ranger



Runenfresser



Team Falcons



Xtreme Gaming



Gruppe B:



Aurora Gaming



L1-Team



Level Up



Nigma-Galaxie



PTime



Team Liquid



Gruppe C:



Mouz



Parivision



Rekonix



Team Nemesis



Vici Gaming



Gruppe D:



1W-Team



IC x Wahnsinn



LGD Gaming



OG Esports



Team Yandex



Virtus.pro



Was das Turnierformat betrifft, so kommt in der Gruppenphase das beste Team jeder Gruppe direkt in die Playoffs, während die beiden unteren Organisationen ausgeschieden sind und die verbleibenden drei Teams in die Survival Phase einziehen. Die Gruppenphase findet vom 7. bis 12. Juli statt. Die Survival Stage findet dann vom 14. bis 15. Juli statt und reduziert die 12 verbleibenden Teams auf vier Überlebende, die sich den Siegern der Gruppenphase in den Playoffs vom 16. bis 19. Juli anschließen, wobei ein K.-o.-Schema verwendet wird und Teams ausscheiden, bis ein Sieger bestimmt und der Preispool vergeben ist.

Wen halten Sie für den Favoriten für den Gewinn dieses Turniers?