Esports World Cup 2026: Die beiden Gruppen für das Free Fire Event wurden umrissen

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Wenn die zweite Woche der Esports-Weltmeisterschaft diesen Sommer startet, werden die Fans mit dem Free Fire-Event verwöhnt, das am 15. Juli beginnt und am 18. Juli endet. Das Turnier bringt 24 der besten Teams und Organisationen aus aller Welt zusammen, um einen Anteil an einem Preisgeld von einer Million Dollar zu gewinnen, und da das Geschehen näher rückt, wissen wir nun, wie alle Teams in ihre jeweiligen Gruppen gesetzt wurden.

Insgesamt gibt es zwei Gruppen mit je 12 Teams, wobei in der Gruppenphase die Teams versuchen, nicht die beiden schlechtestplatzierten Teams ihrer Gruppe zu werden, um ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Turnier zu vermeiden. Vier beste Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für das Finale, während die übrigen sechs in die Survival Stage einziehen, in der die insgesamt zwölf Organisationen um vier weitere Finalplätze kämpfen. Es versteht sich von selbst, dass eine gute Gruppenphase ein Team vor vielen Kopfschmerzen und Stress bewahren kann.

Vor diesem Hintergrund sind die beiden Gruppen wie folgt.

Gruppe A:



AG. AL



Aurora Gaming



Buriram United Esports



Dämonenstolz



DRS Gaming



EVOS Divine



GunDynastie



LAUT



ParadoX Gaming



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Gruppe B:



Al Ahli Esports



Fluxo W7m



LYON



MiBR.LOS



MIA Corp



RRQ Kazu



S8UL Esports



Geheimer WAG



Strohhut-Esports



Team Vitality



Total Gaming



Verdrehte Gedanken

