Esports World Cup 2026: Die beiden Gruppen für das Free Fire Event wurden umrissen
Jede Gruppe umfasst 12 Teams, die um Final- und Survival-Stage-Plätze kämpfen.
Garena Free Fire - 1080+270 Diamonds Direct Top-Up - TURKEY
Wenn die zweite Woche der Esports-Weltmeisterschaft diesen Sommer startet, werden die Fans mit dem Free Fire-Event verwöhnt, das am 15. Juli beginnt und am 18. Juli endet. Das Turnier bringt 24 der besten Teams und Organisationen aus aller Welt zusammen, um einen Anteil an einem Preisgeld von einer Million Dollar zu gewinnen, und da das Geschehen näher rückt, wissen wir nun, wie alle Teams in ihre jeweiligen Gruppen gesetzt wurden.
Insgesamt gibt es zwei Gruppen mit je 12 Teams, wobei in der Gruppenphase die Teams versuchen, nicht die beiden schlechtestplatzierten Teams ihrer Gruppe zu werden, um ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Turnier zu vermeiden. Vier beste Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für das Finale, während die übrigen sechs in die Survival Stage einziehen, in der die insgesamt zwölf Organisationen um vier weitere Finalplätze kämpfen. Es versteht sich von selbst, dass eine gute Gruppenphase ein Team vor vielen Kopfschmerzen und Stress bewahren kann.
Vor diesem Hintergrund sind die beiden Gruppen wie folgt.
Gruppe A:
- AG. AL
- Aurora Gaming
- Buriram United Esports
- Dämonenstolz
- DRS Gaming
- EVOS Divine
- GunDynastie
- LAUT
- ParadoX Gaming
- Team Apex Gaming
- Team Falcons
- Titan Esports Club
Gruppe B:
- Al Ahli Esports
- Fluxo W7m
- LYON
- MiBR.LOS
- MIA Corp
- RRQ Kazu
- S8UL Esports
- Geheimer WAG
- Strohhut-Esports
- Team Vitality
- Total Gaming
- Verdrehte Gedanken