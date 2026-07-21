Esports World Cup 2026: Das Teamfight Tactics Event beginnt heute, hier sind die ersten Spiele der Gruppenphase

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Während es in dieser Woche fünf verschiedene Spiele beim Esports World Cup geben wird, gibt es am kommenden Wochenende nur drei Final-Events. Ein solches Spiel, das seine Action starten und bis zum Ende der Woche beenden wird, ist Teamfight Tactics, da der äußerst beliebte Auto-Battler-Titel fünf Tage intensives Wettkampfspiel bieten will – alles ab heute, dem 21. Juli.

Vor diesem Hintergrund sind Sie vielleicht neugierig auf das Format und den Spielplan für die kommenden Spiele. Falls ja, haben wir unten die Need-to-know-Informationen für die Gruppenphase, da die folgenden Playoffs vom 24. bis 25. Juli vollständigere Informationen liefern werden, wenn die Gruppenphase abgeschlossen ist.

Zu diesem Zweck findet die Gruppenphase vom 21. bis 23. Juli statt, wobei 16 Teams in zwei Gruppen aufgeteilt werden und um acht Playoff-Plätze kämpfen. Jede Gruppe schickt vier Teams in die Playoffs, wobei diese Teams durch ein Doppel-K.-o.-Bracket bestimmt werden, bei dem jedes Team nach einer Niederlage im ersten Spiel ein zweites Leben erhält. Sollten sie ein zweites Mal verlieren, werden sie endgültig eliminiert.

Was die Eröffnungsspiele jeder Gruppe und den Zeitpunkt der jeweiligen Spiele betrifft, können Sie dies unten sehen.

EWC TFT Gruppe A Eröffnungsspiele (21. Juli):



Weibo Gaming vs. T1 um 9:00 BST/10:00 CEST



GodLike Esports vs. Fnatic um 13:20 BST/14:20 CEST



Team Vision gegen Movistar KOI um 13:20 BST/14:20 MESZ



Team Vitality gegen Flash Wolves um 15:30 BST/16:30 CEST



EWC TFT Gruppe B Eröffnungsspiele (21. Juli):