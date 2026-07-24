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Teamfight Tactics
Esports World Cup 2026: Das Playoff-Bracket mit acht Teams Teamfight Tactics wurde festgelegt
Es stehen noch acht Spiele aus, alle zwischen dem 24. und 25. Juli.
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Eines der nächsten Finals, das beim Pariser Esports World Cup stattfindet, wird das Teamfight Tactics -Event sein. Nach einer Gruppenphase, die in den letzten Tagen andauerte, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die Playoffs, da nun das acht-Team-K.-o.-Schema festgelegt ist.
Die Teams bekommen zu diesem Zeitpunkt keine weiteren zweiten Chancen, und wir können außerdem erwarten, dass heute und morgen täglich vier Spiele ausgetragen werden. Das Viertelfinale ist für den 24. Juli geplant, und das Halbfinale, das Dritt-Platz-Match und das Grand Final finden alle am 25. Juli statt. Mit 500.000 Dollar auf dem Spiel hier die Spielpläne für die kommenden Tage.
EWC TFT Playoffs Viertelfinale (24. Juli):
- Flash Wolves gegen NS RedForce um 9:00 BST/10:00 CEST
- Virtus.pro gegen Team Vision um 11:10 BST/12:10 CEST
- Weibo Gaming vs. Aurora Gaming um 13:20 BST/14:20 MESZ
- AG. AL vs. GodLike Esports um 15:30 BST/16:30 MESZ
EWC TFT Playoffs Halbfinale (25. Juli):
- Gewinner von Flash Wolves/NS RedForce vs. Gewinner von V.P/Vision um 9:00 BST/10:00 CEST
- Sieger von Weibo/Aurora vs. Sieger von AG.AL/GodLike um 11:10 BST/12:10 MESZ
EWC TFT Playoffs Drittplatzspiel (25. Juli):
- Verlierer des Halbfinales #1 vs. Verlierer des Halbfinales #2 um 13:35 BST/14:45 CEST
EWC TFT Playoffs Grand Final (25. Juli):
- Sieger des Halbfinales #1 gegen Sieger des Halbfinales #2 um 15:45 BST/16:45 CEST