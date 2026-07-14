Esports World Cup 2026: Das MLBB Women's International beginnt heute, hier sind die Gruppen und Eröffnungsspiele

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Es gibt nicht viele Frauenwettbewerbe beim Esports World Cup 2026, aber es gibt einige, darunter das Mobile Legends Bang Bang Women's International Turnier, das heute, am 14. Juli, startet und bis Samstag, den 18. Juli, läuft, wenn ein Sieger aus den 16 teilnehmenden Teams gekrönt wird und der Preispool von 500.000 Dollar verteilt wird.

Da für die kommenden Tage viel Action geplant ist, fragen Sie sich vielleicht, wie die Gruppen für das MLBB Women's International gesetzt wurden und wie die ersten Spiele aussehen? Falls ja, finden wir diese und weitere Informationen unten, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass jede Gruppe ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, um jedem Team eine zweite Chance zu geben, bevor sie endgültig ausgeschieden sind. Ziel der Gruppenphase ist es außerdem, aus jeder Gruppe vier Überlebende zu bestimmen, um das achtköpfige K.-o.-Playoff-Bracket zu füllen.

EWC MLBB Women's International Gruppe A Upper Bracket Viertelfinale – 14. Juli



Falcons Vega gegen SAETA um 11:00 BST/12:00 CEST



Team Rey Young gegen Aurora Storm um 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team gegen Geekay Esports FE um 12:30 BST/13:30 CEST



Virtus.pro MENA vs. Twisted Minds VN um 12:30 BST/13:30 MESZ



EWC MLBB Women's International Group B Upper Bracket Viertelfinale – 14. Juli