Esports World Cup 2026: Das MLBB Women's International beginnt heute, hier sind die Gruppen und Eröffnungsspiele
16 Teams sind anwesend und kämpfen um einen Anteil an einem Preispool von 500.000 Dollar.
Es gibt nicht viele Frauenwettbewerbe beim Esports World Cup 2026, aber es gibt einige, darunter das Mobile Legends Bang Bang Women's International Turnier, das heute, am 14. Juli, startet und bis Samstag, den 18. Juli, läuft, wenn ein Sieger aus den 16 teilnehmenden Teams gekrönt wird und der Preispool von 500.000 Dollar verteilt wird.
Da für die kommenden Tage viel Action geplant ist, fragen Sie sich vielleicht, wie die Gruppen für das MLBB Women's International gesetzt wurden und wie die ersten Spiele aussehen? Falls ja, finden wir diese und weitere Informationen unten, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass jede Gruppe ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, um jedem Team eine zweite Chance zu geben, bevor sie endgültig ausgeschieden sind. Ziel der Gruppenphase ist es außerdem, aus jeder Gruppe vier Überlebende zu bestimmen, um das achtköpfige K.-o.-Playoff-Bracket zu füllen.
EWC MLBB Women's International Gruppe A Upper Bracket Viertelfinale – 14. Juli
- Falcons Vega gegen SAETA um 11:00 BST/12:00 CEST
- Team Rey Young gegen Aurora Storm um 11:00 BST/12:00 CEST
- Geltek Cyber Team gegen Geekay Esports FE um 12:30 BST/13:30 CEST
- Virtus.pro MENA vs. Twisted Minds VN um 12:30 BST/13:30 MESZ
EWC MLBB Women's International Group B Upper Bracket Viertelfinale – 14. Juli
- Team Vitality vs. MIBR. LOS um 14:00 BST/15:00 MESZ
- Natus Vincere gegen Galaxy Phoenix um 14:00 BST/15:00 MESZ
- Gen.G Esports vs. FUT Esports FE um 15:30 BST/16:30 MESZ
- Falcon Daisies gegen Falcons Vega MENA um 15:30 BST/16:30 CEST