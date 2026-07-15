Esports World Cup 2026: Das League of Legends Event beginnt heute, hier sind die Eröffnungsspiele

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Obwohl das Mid-Season Invitational erst vor wenigen Tagen zu Ende ging, richten sich bereits alle Augen auf ein weiteres großes League of Legends Wettkampfturnier, denn das MOBA von Riot Games steht kurz davor, beim Esports World Cup in Paris, Frankreich, das Rampenlicht zu stehlen.

Das Turnier läuft den Rest dieser Woche, mit einer Gruppenphase vom 15. bis 16. Juli, einer Playoff-Phase vom 17. bis 18. Juli und einem Grand Final-Spiel, das für den 19. Juli geplant ist, wobei es voraussichtlich eines von zwei großen Finals am kommenden Sonntag sein wird, das andere für das Dota-2-Event.

Mit 16 anwesenden Teams, die um einen Anteil eines Preisgeldes von 2 Millionen Dollar kämpfen, finden heute die Upper Bracket Semifinals für jede der vier Gruppen statt, wobei diese Spiele darauf abzielen, die Teams zu bestimmen, die einen Schritt von einem Playoff-Platz entfernt sind, und gleichzeitig die Verlierer ins Lower Bracket zu schicken. Wo sie ausscheiden müssen. Es wird tatsächlich ein ziemlich arbeitsreicher Tag für das Turnier, da heute auch die Lower Bracket Semifinals stattfinden, was bedeutet, dass in den kommenden Stunden vier Teams endgültig ausscheiden.

Zu diesem Zweck könnten Sie neugierig auf die Spielpläne am 15. Juli sein, und falls ja, haben wir alle Informationen unten zusammengestellt.

Gruppe A – Halbfinale des Oberen Brackets



G2 Esports gegen Furia um 12:20 BST/13:20 CEST



AG. AL vs. Dplus um 12:20 BST/13:20 CEST



Gruppe A – Halbfinale Unteres Bracket



Verlierer von UBSF #1 vs. Verlierer von UBSF #2 um 17:10 BST/18:10 CEST



Gruppe B – Obere Bracket-Halbfinals



Team Secret gegen Sentinels um 10:00 BST/11:00 MESZ



Gen.G Esports gegen Karmine Corp um 10:00 BST/11:00 MESZ



Gruppe B – Halbfinale Unteres Bracket



Verlierer von UBSF #1 vs. Verlierer von UBSF #2 um 14:40 BST/15:40 MESZ



Gruppe C – Halbfinale des Oberen Brackets



Bilibili Gaming vs. Movistar KOI um 11:10 BST/12:10 CEST



T1 vs. GAM Esports um 11:10 BST/12:10 CEST



Gruppe C – Halbfinale Unteres Bracket



Verlierer von UBSF #1 vs. Verlierer von UBSF #2 um 14:40 BST/15:40 MESZ



Gruppe D – Halbfinale des Oberen Brackets



Hanwha Life vs. MIBR. LOS um 13:30 BST/14:30 CEST



Lyon gegen JD Gaming um 13:30 BST/14:30 CEST



Gruppe D – Halbfinale Unteres Bracket