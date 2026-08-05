Esports World Cup 2026: Das Honor of Kings World Cup Playoffs Bracket ist festgelegt

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Es bleiben nur noch vier Tage, bis ein Sieger für das Mega-Weltcup-Turnier Honor of Kings gekürt wird, das diesen Sommer beim Esports World Cup in Paris stattfindet. Am 8. August findet das Grand Final statt und der Preispool von 3 Millionen Dollar wird verteilt; mit diesem Wettbewerb ist nun das Playoff-Bracket mit acht Teams festgelegt.

Nach dem gestrigen Bericht waren die beiden letzten Teams, die sich für die Playoffs qualifizierten, Team Vitality und Virtus.pro, von denen beide nun in die Viertelfinals der letzten Spielphase gesetzt wurden.

Zwischen dem 5. und 8. August werden acht Spiele ausgetragen (einschließlich eines Spiels um den dritten Platz), und unten finden Sie die Spielpläne und Termine für jedes Spiel.

EWC Honor of Kings Viertelfinale der Weltmeisterschaft:



Geekay Esports gegen Team Nemesis am 5. August um 10:00 Uhr BST/11:00 CEST



ROC Esports gegen Team Vitality um 13:15 BST/14:15 CEST am 5. August



Kuaishou Gaming gegen Virtus.pro um 10:00 BST/11:00 MESZ am 6. August



AG. AL gegen Aurora Gaming um 13:15 BST/14:15 MESZ am 6. August



EWC Honor of Kings Weltmeisterschafts-Halbfinale (7. August):



Sieger von AG.AL/Aurora gegen Sieger von ROC/Vitality um 10:00 BST/11:00 CEST



Sieger von Kuaishou/V.P vs. Sieger von Geekay/Nemesis um 13:15 BST/14:15 CEST



EWC Honor of Kings Weltmeisterschafts-Drittplatzspiel (8. August):



Verlierer des Halbfinales #1 vs. Verlierer des Halbfinales #2 um 10:00 BST/11:00 CEST



EWC Honor of Kings Weltmeisterschaftsfinale (8. August):