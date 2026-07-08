Esports World Cup 2026: Das acht-Team-Playoff-Bracket Valorant ist festgelegt

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Die ersten Turniere der Esports-Weltmeisterschaft 2026, die dieses Jahr in Paris, Frankreich, stattfinden statt in Riad, Saudi-Arabien, aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten, stattfinden, enden an diesem kommenden Wochenende. Wir sind schon mitten in der ersten Woche des Wettbewerbsgeschehens für das Turnier, auch wenn das Valorant Event letzte Woche begonnen hat, bei dem daran gearbeitet wurde, die 16 qualifizierten Teams auf nur acht Überlebende für die Playoffs zu reduzieren. Wir sind nun an diesem Punkt angekommen.

Das Playoff-Bracket mit acht Teams wurde festgelegt, was bedeutet, dass wir nun wissen, wie jedes Team in das K.-o.-Runden-Bracket gesetzt wurde, in dem es kein Sicherheitsnetz mehr gibt. Insgesamt stehen noch acht Spiele vor (einschließlich des Drittplatzspiels), wobei das Viertelfinale für den 9. und 10. Juli geplant ist, die Halbfinals am 11. Juli sowie die Spiele für Platz drei und das Grand Final am 12. Juli.

Während Sie in der untenstehenden Grafik sehen können, wie das Bracket aufgeteilt ist, sind unten die Spielpläne und Zeiten der Viertelfinals zu sehen.

EWC 2026 Valorant Playoff-Viertelfinals: