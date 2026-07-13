Esports World Cup 2026: DarkAngel zum Fatal Fury: City of the Wolves Champion

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Beim Esports World Cup in Paris, Frankreich, wird diesen Sommer beim Esports World Cup eine breite Palette von Kampfspiel-Turnieren gezeigt, wobei Tekken 8 und Street Fighter 6 zu den Teilnehmern gehören. Am vergangenen Wochenende jedoch fand das Fatal Fury: City of the Wolves Turnier statt, bei dem 32 Spieler zusammenkamen und diese Stars um einen Anteil eines Preisgeldes von 1 Million Dollar kämpften.

Nach einigen hektischen Aktionstagen wurde ein Sieger gekürt, wobei Natus Vincere s mexikanisches Talent Luis Guadalupe "DarkAngel" Castillo Gomez nach einem überzeugenden 5:1-Sieg über Virtus.pro s japanischen Star Kenta "mi2ha4" Ichihara im Grand Final gewonnen hat.

Diese Leistung bedeutet, dass DarkAngel mit 250.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht, während NAVI von 1.000 Club-Meisterschaftspunkten profitieren – genug, um das ukrainische Team nach der ersten Spielwoche gleichauf an der Spitze der Tabelle zu bringen.

Mit dem Gewinn dieses Turniers hat DarkAngel auch sein Ticket für die SNK-Weltmeisterschaftsfinals für Fatal Fury: City of the Wolves gesichert, die Ende November in Stockholm, Schweden, stattfand.