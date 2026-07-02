Esports World Cup 2026: Alle Details zur Honor of Kings Weltmeisterschaft wurden veröffentlicht

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Eines der vielen, vielen großen Videospielturniere, die diesen Sommer bei der Esports World Cup stattfinden, ist die Honor of Kings World Cup, bei der 20 der besten Teams aus aller Welt um einen Anteil eines Preisgeldes von 3 Millionen Dollar gegeneinander antreten. Das riesige Event startet am 30. Juli, und da dieser Starttermin weniger als einen Monat entfernt ist, wurden nun offizielle und vollständige Informationen zum Turnier veröffentlicht.

Zum einen wird uns gesagt, dass das Event auf einem eigenen Patch des Spiels gespielt wird, der für das Turnier erstellt wurde und auf Honor of Kings Season 15 basiert. Es bietet 111 spielbare Helden und Teams mit "maximaler strategischer Tiefe und Flexibilität bei Ban-Picks".

Darüber hinaus bringt das Event tatsächlich die besten Spieler aus den Honor of Kings und der Arena of Valor-Zirkeln zusammen, wobei die qualifizierten Teams unten aufgeführt sind.



AG. AL



Kuaishou Gaming



Buriram United Esports



Team Flash



Deep Cross Gaming



Team Vitality



Team Nemesis



OG Esports



Aurora Gaming



Geekay Esports



ROC Esports



BOOM Esports



Titan Esports Club



Blacklist International



MIBR. LOS



Influence Rage



Virtus.pro



Nongshim RedForce



S8UL Esports



Revenant XSpark



Was das Format betrifft, so wird es zuerst ein Play-In-Event geben, bei dem acht Teams auf vier Überlebende reduziert werden. Diese vier verbleibenden Teams ziehen in die Gruppenphase ein, in der 16 Teams anwesend sind und in vier Gruppen aufgeteilt werden, in denen die beiden besten Teams jeder Gruppe in die Playoffs einziehen. In den Playoffs kämpfen dann acht Teams um den Ruhm, wobei das Grand Final am 8. August ausgetragen wird.

Auch das alles findet in Paris, Frankreich, statt, da dies die bevorzugte Stadt für die Esports-Weltmeisterschaft 2026 ist.