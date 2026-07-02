Esports World Cup 2026: Alle Details zur Honor of Kings Weltmeisterschaft wurden veröffentlicht
Die große Veranstaltung beginnt am 30. Juli.
The Weight of Honor (Kings and Sorcerers-Book 3)
Eines der vielen, vielen großen Videospielturniere, die diesen Sommer bei der Esports World Cup stattfinden, ist die Honor of Kings World Cup, bei der 20 der besten Teams aus aller Welt um einen Anteil eines Preisgeldes von 3 Millionen Dollar gegeneinander antreten. Das riesige Event startet am 30. Juli, und da dieser Starttermin weniger als einen Monat entfernt ist, wurden nun offizielle und vollständige Informationen zum Turnier veröffentlicht.
Zum einen wird uns gesagt, dass das Event auf einem eigenen Patch des Spiels gespielt wird, der für das Turnier erstellt wurde und auf Honor of Kings Season 15 basiert. Es bietet 111 spielbare Helden und Teams mit "maximaler strategischer Tiefe und Flexibilität bei Ban-Picks".
Darüber hinaus bringt das Event tatsächlich die besten Spieler aus den Honor of Kings und der Arena of Valor-Zirkeln zusammen, wobei die qualifizierten Teams unten aufgeführt sind.
- AG. AL
- Kuaishou Gaming
- Buriram United Esports
- Team Flash
- Deep Cross Gaming
- Team Vitality
- Team Nemesis
- OG Esports
- Aurora Gaming
- Geekay Esports
- ROC Esports
- BOOM Esports
- Titan Esports Club
- Blacklist International
- MIBR. LOS
- Influence Rage
- Virtus.pro
- Nongshim RedForce
- S8UL Esports
- Revenant XSpark
Was das Format betrifft, so wird es zuerst ein Play-In-Event geben, bei dem acht Teams auf vier Überlebende reduziert werden. Diese vier verbleibenden Teams ziehen in die Gruppenphase ein, in der 16 Teams anwesend sind und in vier Gruppen aufgeteilt werden, in denen die beiden besten Teams jeder Gruppe in die Playoffs einziehen. In den Playoffs kämpfen dann acht Teams um den Ruhm, wobei das Grand Final am 8. August ausgetragen wird.
Auch das alles findet in Paris, Frankreich, statt, da dies die bevorzugte Stadt für die Esports-Weltmeisterschaft 2026 ist.