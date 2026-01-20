Esports World Cup 2026: Alle 24 vorgestellten Titel wurden enthüllt

HQ

Es lässt sich nicht leugnen, dass Esports World Cup das größte Esports-Event des Jahres ist. Überschattet von Bedenken hinsichtlich Sportwashing (oder in diesem Fall Esportswashing) und der äußerst kritischen Menschenrechtslage im Gastgeberland Saudi-Arabien, verfolgt das Festival einen Ehrgeiz, an den nichts anderes in der Welt des kompetitiven Gamings heranreicht.

Für 2025 wurden fast 70 Millionen Dollar als Preisgeld angeboten, verteilt auf zahlreiche Wettbewerbe in über 20 verschiedenen Spielen und über einen Zeitraum von sieben Wochen. Es versteht sich von selbst, dass es unmöglich war, EWC im Sommer 2025 zu verpassen, wenn du kompetitives Gaming magst.

Und offensichtlich wird das auch 2026 wieder der Fall sein, denn nun hat die Esports World Cup die 24 Spiele bestätigt, die sie auf der kommenden Veranstaltung präsentieren wird. Wir wissen noch nicht, wie diese in Wettbewerbe aufgeteilt werden, da viele Männer- und Frauenoptionen haben oder ebenso den gesamten Preispool, der angeboten wird, aber zumindest können Sie unten die vollständige Auswahl an Titeln sehen.



Apex-Legenden



Call of Duty: Black Ops 7



Call of Duty: Warzone



Schach



Counter-Strike 2



Crossfire



Dota 2



EA Sports FC 26



Fatal Fury: Stadt der Wölfe



Fortnite



Freies Feuer



Ehre der Könige



League of Legends



Mobile Legends: Bang Bang



Overwatch 2



PUBG: Mobil



PUBG: Schlachtfelder



Rainbow Six: Belagerung



Raketenliga



Street Fighter 6



Teamkampf-Taktiken



Tekken 8



Trackmania



Valorant



Wir kennen die bestätigten Termine für die EWC 2026 noch nicht, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass sie von Ende Juni über Juli bis August läuft.