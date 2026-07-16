Esports World Cup 2026: Acht Teams bleiben im Playoff-Bracket Dota 2

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Die letzte Phase des Turniers für das Dota 2 Turnier beim Pariser Esports World Cup beginnt heute, am 16. Juli, wobei das Playoff-Bracket beginnt und bis zum Grand Final und dem Spiel um den dritten Platz am Sonntag, den 19. Juli, zwei Spiele pro Tag bietet.

Das bedeutet, dass nun nur noch acht Teams im Rennen sind, die alle in einem K.-o.-Rundgang gesetzt wurden, in dem es um Sieg oder endgültige Ausscheidung geht. Diese acht Teams wurden sowohl durch die Kombination der besten Teams aus jeder der vier Gruppen der früheren Gruppenphase als auch durch die vier Überlebenden der Survival Stage bestimmt. Man sieht, wie die letzten Survival Stage-Matches, die von einer kleinen Kontroverse überschattet wurden, verliefen.

EWC Dota 2 Überlebensphase Runde 2 Ergebnisse:



BB Team 2-0 LGD Gaming



1w Team 1-2 Vici Gaming



Team Spirit 2-1 Team Liquid



Aurora Gaming 0-2 Runenfresser



Mit diesen Ergebnissen im Hinterkopf können Sie unten die Playoff-Viertelfinalspiele sowie den Spielplan für den Rest des Brackets sehen.

EWC Dota 2 Playoffs Viertelfinale:



Nigma Galaxy gegen BB Team am 16. Juli um 12:00 Uhr BST/13:00 MESZ



Team Falcons gegen Vici Gaming um 15:30 BST/16:30 CEST am 16. Juli



Team Yandex gegen Team Spirit am 17. Juli um 12:00 Uhr BST/13:00 MESZ



Parivision gegen Rune Eaters am 17. Juli um 15:30 BST/16:30 MESZ



EWC Dota 2 Playoffs Halbfinale:



Sieger von Nigma/B8 gegen Sieger von Falcons/Vici um 12:00 Uhr BST/13:00 MEST am 18. Juli



Gewinner von Yandex/Spirit vs. Gewinner von PVision/Rune um 15:30 BST/16:30 CEST am 18. Juli



EWC Dota 2 Playoffs Drittplatzspiel:



Verlierer des Halbfinales #1 vs. Verlierer des Halbfinals #2 um 11:00 BST/12:00 CEST



EWC Dota 2 Playoffs Grand Final: