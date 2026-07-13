Esports World Cup 2026: 100 Thieves hebt den ersten großen internationalen Valorant Pokal

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Die erste Runde der Finalrunde der Esports-Weltmeisterschaft fand am vergangenen Wochenende statt, bei der viele der größten Organisationen und Teams anwesend waren, um Preisgelder und Punkte für ihre jeweiligen Vereine für die übergeordnete Clubmeisterschaft zu sichern.

Zu diesem Zweck gab es für das Valorant Event einen ziemlich überraschenden Sieger, denn 100 Thieves ging als Sieger hervor und gewann ihren ersten großen internationalen Pokal in der Valorant Szene. Dies geschah nach einem 3:1-Sieg gegen NRG im Grand Final, was bedeutet, dass 100T mit 600.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht, aber auch 1.000 Club Points erhalten hat, was bedeutet, dass die Organisation nach der ersten Spielwoche an der Spitze der Club Championship steht.

Was als Nächstes für 100 Thieves in Valorant ansteht, so beginnt das Americas: Stage 2 Event später in dieser Woche ab dem 16. Juli, läuft bis zum 6. September und mit Champions-Plätzen auf dem Spiel.