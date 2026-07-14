Esports-Weltmeisterschaft 2026:Dota 2 Die Gruppenphase ist vorbei, hier ist der Spielplan der Überlebensphase

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Es ist Zeit, dass die zweite Woche der Esports-Weltmeisterschaft startet, mit ein paar großen Events für heute. Zum einen ist das Mega-Turnier Dota 2 zurück und in voller Kraft, mit K.-o.-Runden, da die Gruppenphase nun zu Ende geht.

Insgesamt schieden während der Gruppenphase acht Teams aus, wobei GamerLegion, Poor Rangers, Level Up, L1 Team, Rekonix, Team Nemesis, OG und IC x Insanity in dieser Spielphase alle ausgeschieden sind. Die übrigen 16 Teams haben entweder die Survival Stage oder die Playoffs erreicht, wobei die besten Teams jeder Gruppe die frühen Playoff-Plätze sichern (Nigma Galaxy, Team Falcons, Team Yandex, Parivision ).

Die anderen 12 Teams wurden in die Survival Stage gesetzt, wo sie ab heute in einem K.-o.-Runden-Spiel antreten werden, um einen der vier verbleibenden Playoff-Plätze zu sichern. Das Turnier ist so angelegt, dass die dritt- und viertbesten Teams jeder Gruppe zuerst gegeneinander antreten, um die Chance zu erhalten, gegen das zweitplatzierte Team anzutreten, wobei der Sieger des jeweiligen Spiels in die Playoffs einzieht. Um zu sehen, was noch kommt, sehen Sie sich den Spielplan und die Spielpläne unten an.

EWC Dota 2 Überlebensphase Runde 1 – 14. Juli



Runenfresser gegen Virtus.pro um 12:00 BST/13:00 MESZ



Team Liquid vs. Xtreme Gaming um 12:00 BST/13:00 CEST



Vici Gaming vs. Prime Time um 15:30 BST/16:30 CEST



LGD Gaming vs. Mouz um 15:30 BST/16:30 CEST



EWC Dota 2 Überlebensphase Runde 2 – 15. Juli



B8-Team gegen Sieger von LGD/Mouz um 12:00 BST/13:00 CEST



1w Team gegen Sieger von Vici/PTime um 12:00 BST/13:00 CEST



Team Spirit gegen Sieger von Liquid/Xtreme um 15:30 BST/16:30 CEST



Aurora Gaming gegen Gewinner von Rune/V.P um 15:30 BST/16:30 CEST



Was erwarten Sie von den kommenden Spielen?