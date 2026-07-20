Esports-Weltmeisterschaft 2026: Lyon gewinnt Free Fire Veranstaltung, sichert sich ein globales Finals Ticket 2026

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Am vergangenen Wochenende fanden bei der Esports-Weltmeisterschaft vier große Finals statt, von denen zwei am Samstag, den 18. Juli, stattfanden. Eine davon war das Free Fire-Event, bei dem 1 Million Dollar auf dem Spiel standen und die verbliebenen 12 Teams in einer zehnteiligen Finalphase gegeneinander antraten, in der der Großteil des Preispools, aber auch ein einziges Ticket für die Global Finals 2026 im November in Bangkok auf dem Spiel stand.

Nach einer arbeitsreichen Finalrunde setzte sich der Mexikaner Lyon mit insgesamt 185 Punkten durch und lag damit komfortabel vor dem zweitplatzierten Team Apex Gaming mit 165 Punkten.

Es war jedoch von Anfang an kein klarer Sieg, denn obwohl die Finals mit einem zweiten Platz begonnen, landete Lyon in den folgenden Spielen am Tabellenende, bevor es schaffte, sich zusammenzureißen und die letzten vier Spiele unter die Top fünf zu bringen, darunter drei Spiele mit Platz drei und einem klaren Sieg.

Das bedeutet, dass Lyon bei den Global Finals 2026 im November anwesend sein wird, als erste Mannschaft, die sich einen Platz im Turnier sichert, während Lyon auch seine Kampagne in der EWC Club Championship startet, mit diesem Ergebnis, dass sie nun den geteilten vierten Platz in der Gesamtwertung belegen.