Esports World Cup 2026: Hier sind die Gruppen für die Gruppenphase 1 von Street Fighter 6

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Wie wir gestern bereits angedeutet haben, steht das Street Fighter 6-Turnier im Rahmen des Esports World Cup in Paris kurz vor dem Start. Die Hauptveranstaltung beginnt heute, am 29. Juli, und zwar nach dem Last Chance Qualifier, der letzte Woche stattfand. Da zwischen dem 29. Juli und dem 1. August jede Menge Action geplant ist, wenn ein Sieger ermittelt wird, fragt ihr euch vielleicht, wie die Eröffnungsspiele und wie die Gruppen der ersten Gruppenphase aufgeteilt sind.

Falls ja, haben wir all diese Informationen unten gesammelt, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass Gruppenphase 1 ein Doppel-K.-o.-Format verwendet und darauf ausgelegt ist, die 32 Spieler auf 16 Überlebende zu reduzieren, bevor diese Spieler in zwei Gruppen der Gruppenphase 2 eingeteilt werden, wo die 16 Überlebenden auf acht Spieler aus dem Finals-Bracket reduziert werden.

Was die kommenden Spiele angeht, hier sind die Auftaktspiele aller vier Gruppen.

EWC Street Fighter 6 Eröffnungsspiele der Gruppe AA (Gruppenphase 1):



Daigo gegen Itabashi Zangeif



Kilzyou gegen Micky



Big Bird gegen Kobayan



MenaRD gegen Hibiki



EWC Street Fighter 6 Eröffnungsspiele der Gruppe BB (Gruppenphase 1):



Tokido gegen Lexx



Sahara gegen Punk



AngryBird gegen Nephew



Chris T gegen Craime



EWC Street Fighter 6 Eröffnungsspiele der Gruppe CC (Gruppenphase 1):



Fuudo gegen Moke



Higuchi gegen Yamaguchi



Juicyjoe gegen Hinao



Caba gegen Shigematsu



EWC Street Fighter 6 Eröffnungsspiele der Gruppe DD (Gruppenphase 1):