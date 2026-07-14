Esports-Weltmeisterschaft 2026: Die Weltmeisterschaft von EA Sports FC 26 steht fest, nachdem in den Play-Ins die letzten 10 Teilnehmer ermittelt wurden

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Obwohl ein Sieger für die EA Sports FC 26 Weltmeisterschaft erst nächste Woche festgelegt wird, wenn das Hauptevent zwischen dem 22. und 26. Juli stattfindet und 36 Spieler um eine Million Dollar Preisgeld gegeneinander antreten, kennen wir zumindest jetzt die bestätigte Aufstellung der Spieler, da die Play-Ins-Phase abgeschlossen ist.

Im Laufe des vergangenen Wochenendes reduzierten die Play-Ins 60 Teilnehmer auf 10 Überlebende, wobei die folgenden Personen (und die von ihnen vertretenen Organisationen) in die nächste Spielrunde einzogen.



Raffaele "Er_Caccia98" Cacciapuoti - Exceed



Brice "Brice" Masson - Team Vitality



"Adida"



Levy "levyfinn" Rieck - RBLZ Gaming



Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - Exceed



Ander "Neat" Tobal - Atletico de Madrid



Razvan "RvPLegend" Puiu - Hyperspirit



Gustavo "GugaFerraz" Ferraz - Manchester City



Francesco "Virgil" Allocca - Borussia Dortmund



Ilian "Ilian" Bouchi - Team Vitality



Diese Spieler gehören zu 26 weiteren qualifizierten Spielern, die ihren Platz in der Weltmeisterschaft durch FC Pro oder durch den Gewinn ihrer jeweiligen regionalen Ligen verdient haben.