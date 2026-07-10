Esports-Weltmeisterschaft 2026: Die Apex Legends Gruppenphase ist vorbei und die Überlebensphase findet heute statt

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Das erste Finalwochenende für die Esports-Weltmeisterschaft 2026 steht kurz bevor. Eines der Turniere, bei denen in den kommenden Tagen ein Sieger gekrönt wird, ist das Apex Legends -Event (auch bekannt als Split 1 Playoffs). Der Finalabschnitt findet vom 11. bis 12. Juli (morgen und Samstag) statt, aber wir wissen bereits vieles, wie die Final-qualifizierten Teams aussehen.

Die Gruppenphase ist beendet, was bedeutet, dass sich 14 Teams für das Finale qualifiziert haben, sechs Teams endgültig aus dem Event ausgeschieden sind und 20 Teams in die Survival Phase einziehen, wo sie um eines von sechs weiteren Finaltickets kämpfen werden.

Was die bisher bestätigten Finalteams betrifft, so sind dies die folgenden, geordnet nach der Platzierung in der Gruppenphase:



Elite Esports EU



Team Liquid



S8UL Esports



Gaimin Gladiatoren



Teamvision



Zeta-Division



Alle Gamers Global



Ablehnen



ZEDI Esports



Team Falcons



Sentinels



Team Nemesis



Allianz



UNLIMIT



Die sechs schlugen Teams aus Kirisame Havoc, Team Heretics, Dogred, TLN Pirates, Dory, and TriniTY. Und gemäß den 20 Teams der Survival Stage werden die folgenden Organisationen heute, am 10. Juli, in 10 Spielen antreten, bei denen 14 Teams ausgeschieden und sechs weiterkommen.



Aurora



Deep Cross Gaming



DINOS



TRITT DIE KRAFT EIN.36



Flach



Für spaßige Esports



Geekay Esports



Gen.G Esports



JD Gaming



KINOTROPE Club



Ninjas im Schlafanzug



Schweinefleisch Xiaolongbao Xpert



RRQ



Shopify-Rebellion



KRAWATTE



Virtus.pro



VK Gaming



Weißer Sensenmann NEO



Wolves Esports



ZiPLine-Mafia



Was erwarten Sie von den Spielen in den kommenden Tagen?