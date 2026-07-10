Esports-Weltmeisterschaft 2026: Die Apex Legends Gruppenphase ist vorbei und die Überlebensphase findet heute statt
Bereits haben 14 Teams einen Finalplatz erreicht, sechs Teams sind ausgeschieden und 20 Teams haben es in die Survival Stage geschafft.
Das erste Finalwochenende für die Esports-Weltmeisterschaft 2026 steht kurz bevor. Eines der Turniere, bei denen in den kommenden Tagen ein Sieger gekrönt wird, ist das Apex Legends -Event (auch bekannt als Split 1 Playoffs). Der Finalabschnitt findet vom 11. bis 12. Juli (morgen und Samstag) statt, aber wir wissen bereits vieles, wie die Final-qualifizierten Teams aussehen.
Die Gruppenphase ist beendet, was bedeutet, dass sich 14 Teams für das Finale qualifiziert haben, sechs Teams endgültig aus dem Event ausgeschieden sind und 20 Teams in die Survival Phase einziehen, wo sie um eines von sechs weiteren Finaltickets kämpfen werden.
Was die bisher bestätigten Finalteams betrifft, so sind dies die folgenden, geordnet nach der Platzierung in der Gruppenphase:
- Elite Esports EU
- Team Liquid
- S8UL Esports
- Gaimin Gladiatoren
- Teamvision
- Zeta-Division
- Alle Gamers Global
- Ablehnen
- ZEDI Esports
- Team Falcons
- Sentinels
- Team Nemesis
- Allianz
- UNLIMIT
Die sechs schlugen Teams aus Kirisame Havoc, Team Heretics, Dogred, TLN Pirates, Dory, and TriniTY. Und gemäß den 20 Teams der Survival Stage werden die folgenden Organisationen heute, am 10. Juli, in 10 Spielen antreten, bei denen 14 Teams ausgeschieden und sechs weiterkommen.
- Aurora
- Deep Cross Gaming
- DINOS
- TRITT DIE KRAFT EIN.36
- Flach
- Für spaßige Esports
- Geekay Esports
- Gen.G Esports
- JD Gaming
- KINOTROPE Club
- Ninjas im Schlafanzug
- Schweinefleisch Xiaolongbao Xpert
- RRQ
- Shopify-Rebellion
- KRAWATTE
- Virtus.pro
- VK Gaming
- Weißer Sensenmann NEO
- Wolves Esports
- ZiPLine-Mafia
Was erwarten Sie von den Spielen in den kommenden Tagen?