Esports sollte weniger wie die NFL sein, sondern mehr wie Poker, sagt der erfahrene Spieler der Spielebranche, Andrew Prell

Obwohl Esports auch heute ein sehr lukratives Geschäft bleibt, sieht der erfahrene Spielebranche-Veteran und Gründer sowie CEO von Convergence of 4 Dimensions LLC, Andrew Prell, ein großes Problem darin, wie es gehandhabt wird. Auf der CES haben wir mit Prell darüber gesprochen, wie seine Vision für Esports die Zukunft neu definieren könnte.

"Wir ändern es vom aktuellen 25 Jahre alten Modell, das ich als die NFL bezeichnen würde," erklärte Prell. "Wo, während wir heute sprechen, keiner von uns sich vorstellen kann, nächstes Jahr den Super Bowl zu erreichen. Warum sollte man das also den 3,8 Milliarden Spielern da draußen beibringen? Was wir tun wollen, ist, es mehr in die Denkweise zu ändern, die die World Series of Poker den Pokerspielern beigebracht hat. Du kannst nicht nur an ihrem Turnier teilnehmen, du könntest vielleicht auch ihr Turnier gewinnen."

Sein Plan? Erstellen Sie ein vollständiges Cross-Reality-Spiel, das Zehntausenden oder sogar Hunderttausenden von Nutzern erlaubt, gleichzeitig an Turnieren teilzunehmen, mit dem Potenzial, Stadien zu füllen. "Ich meine, du hattest ein Konzert in einem Videospiel mit 12,8 Millionen Teilnehmern," sagte Prell und bezog sich dabei auf das Travis-Scott-Konzert in Fortnite. "Das ist also Internet-Maßstab. Was wir also machen werden, ist das, was wir ein Cross-Reality-Teamturnier nennen. Stadionmaßstab."

Prell selbst hat eine lange Geschichte mit Videospielen, Virtual Reality und Mehrspieler-Titeln. "Im Jahr 92 habe ich Wolfenstein VR aus dem Quellcode von Wolfenstein 3D von John Carmack von id Software erstellt", erklärte er. "Dann habe ich beschlossen, hey, das muss Multiplayer sein. Es spielte keine Rolle, dass es keine Mehrspieler-Spiele gab. Ich musste eine Theorie der Kommunikation mit blinden Geräten entwickeln, um daraus Multiplayer zu machen, und ich habe CyberTech erschaffen."

Von dort aus arbeitete er mit den Leuten zusammen, die ein wenig bekanntes Spiel namens Doom gemacht haben, den Schöpfern der ursprünglichen Xbox und weiteren. Prells vollständige Geschichte und wie er hofft, Esports neu zu definieren, finden Sie unten in unserem vollständigen Interview: