Esports Nations Cup: Here sind die 16 eingeladenen Nationen und Spieler, die am Trackmania Event teilnehmen

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Während viele Esports-Fans sich auf die Esports-Weltmeisterschaft im Sommer freuen, werden die Spieler später in diesem Jahr, im November, ihre Länder beim neuen Esports Nations Cup vertreten, der zwischen dem 2. und 29. November in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden soll (vorausgesetzt, der Nahost-Konflikt ist bis dahin abgeschlossen...).

Während wir uns dem Event immer nähern, verlagert sich der Fokus auf das für das Festival geplante Trackmania -Turnier, wobei sich die neuesten Entwicklungen um die 16 eingeladenen Nationen und Spieler drehen, die anwesend sein werden.

Die Veranstaltung Trackmania findet vom 19. bis 22. November statt, und die vollständige Teilnehmerliste wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, wenn die anderen 16 Plätze nach Abschluss der verschiedenen Qualifikationsrunden besetzt sind.

Esports Nations Cup 2026 - Trackmania Eingeladene