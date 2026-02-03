Esports Nations Cup bietet 20 Millionen Dollar Preisgeld aus

HQ

Der Esports-Weltcup wird weiterhin das führende Esports-Festival des Jahres sein, da das von Saudi-Arabien unterstützte Event über 70 Millionen Dollar Preisgeld bereitstellen wird, das auf die 20+ Wettbewerbe und Ähnliches verteilt werden soll. Allerdings wird der Esports Nations Cup, der im November folgt, nichts zu verachten sein.

Die Esports World Cup Foundation hat bestätigt, dass 45 Millionen Dollar Finanzierung für den Esports Nations Cup bereitgestellt werden, wobei 20 Millionen Dollar als Preisgeld vorgesehen sind, 20 Millionen Dollar in einen Entwicklungsfonds fließen, der es Nationen ermöglicht, ihre Kaders und Teams zu unterstützen, und die letzten 5 Millionen Dollar in Form von Club-Release-Anreizen ausgegeben werden, damit Spieler trotz laufender Clubverträge kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen und ihre Nationen vertreten können.

Über diese enorme finanzielle Investition sagte EWCF-CEO Ralf Reichert: "Nationalmannschaften bringen eine kraftvolle neue Ebene in den Esports, die zugänglich, intuitiv und in Identität und Stolz verwurzelt ist. Clubs sind das kulturelle Rückgrat des Esports. Nationenbasierter Wettbewerb erweitert die Bühne, schafft neue Rivalitäten und gibt mehr Fans von Anfang an einen Grund, sich zu interessieren. Unser Preismodell ist darauf ausgelegt, den Wettbewerb fair und nachhaltig zu halten, die Leistung zu belohnen und gleichzeitig die langfristige Entwicklung von Spielern, Clubs und nationalen Programmen zu unterstützen."

Der Esports Nations Cup findet vom 2. bis 29. November statt, alle in Riad, Saudi-Arabien.