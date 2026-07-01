Esports Nations Cup 2026: Hier sind die 16 eingeladenen Fatal Fury: City of the Wolves Nationen und Spieler

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Wenn ihr unsere Berichterstattung über den Esports Nations Cup bisher verfolgt habt, wisst ihr schon, dass die Nachrichten zu jedem Spiel, das im November bei der großen Veranstaltung in Saudi-Arabien vorgestellt wird, auf dieselbe Weise verbreitet werden. Zunächst werden die eingeladenen Teams für eine Veranstaltung geteilt, was in der Regel die Hälfte der Plätze für diese Veranstaltung ausmacht, und danach folgen die übrigen qualifizierten Teams nach den Qualifikationen im Sommer.

Vor diesem Hintergrund wurden nun die eingeladenen Teaminformationen für das Fatal Fury: City of the Wolves-Event geteilt, wobei 16 der insgesamt 32 Nationen und Spieler bereits gebunden sind. Die übrigen 16 Plätze werden in den kommenden Wochen bestimmt, wobei 13 Plätze verfügbar sind und je einer an Nordamerika, Mittelamerika, Lateinamerika Nord, Lateinamerika Süd, Westeuropa, Osteuropa, Nahen Osten, Nordafrika, Subsahara-Afrika, Ozeanien, Ostasien, Südasien und Südostasien vergeben werden, wobei drei Wildcard-Plätze vergeben werden, um die verbleibende Lücke zu füllen. Es wird eine spezielle Einladung, einen Gastgeber-Region-Slot und einen Solidaritäts-Slot geben.

Was die bestätigten Nationen und Spieler betrifft, könnt ihr diese Informationen unten sehen.