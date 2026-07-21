Esports Nations Cup 2026: Die gesamten 24 Nationen wurden für das Counter-Strike 2 Event bestätigt

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Während die Esports-Weltmeisterschaft im Juli und August natürlich viele Schlagzeilen im kompetitiven Gaming macht, wird der Esports Nations Cup im November wahrscheinlich ähnlich sein.

Das bevorstehende Festival, das trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten weiterhin in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden soll, wird Club-gegen-Club-Wettbewerbe gegen Nation-gegen-Nation-Duelle tauschen, wobei während der vierwöchigen Dauer des Festivals (2.–29. November) unzählige Spiele ausgetragen werden.

Zu diesem Zweck kennen wir nach dem Ende der Online-Qualifikationen nun die 24 Nationen, die im Rahmen des Counter-Strike 2 Events vom 10. bis 15. November vertreten sein werden. Dieses Turnier beginnt mit der Gruppenphase der Vorrunde, in der die 24 Teams auf 16 Überlebende reduziert werden, die dann in ein K.-o.-Playoff-Bracket eingeteilt werden, um die Nation zu bestimmen, die als Sieger hervorgeht.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten sehen, wie die Slots und teilnehmenden Nationen nach Region aufgeteilt wurden.



Nordamerika: Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko



Südamerika: Brasilien, Argentinien, Chile



Westeuropa: Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Dänemark



Osteuropa: Litauen, Rumänien, Polen, Bulgarien



Naher Osten und Zentralasien: Kasachstan, Türkei, Usbekistan



Nordafrika: Marokko



Subsahara-Afrika: Südafrika



Süd- und Ostasien: Volksrepublik China, Mongolei



Südostasien: Indonesien, Vietnam



Ozeanien: Australien



Welche Nation hältst du für einen frühen Favoriten für dieses CS2-Turnier?