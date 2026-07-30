Esports Nations Cup 2026: Die 64 eingeladenen EA Sports FC-Länder und Spieler wurden enthüllt

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Die Esports Foundation hat die vollständige Liste der eingeladenen Länder und Spieler für das EA Sports FC-Turnier beim Esports Nations Cup im November 2026 bestätigt. Das Wettkampfturnier wird offenbar auf EA Sports FC 27 stattfinden und bringt letztlich 128 Länder/Spieler für ein großes Turnier zusammen, das vom 17. bis 22. November stattfindet und bei dem die qualifizierten Stars ihr jeweilige Land und ihre Region vertreten.

Zu diesem Zweck sind 64 der Länder/Spieler dank der noch geplanten Online-Qualifikationsmatches noch nicht bestimmt, während 64 Nationen und Spieler durch direkte Einladung gebunden sind. Diese Slots werden nach den besten Regionen und Spielern ausgewählt, wobei der eingeladene Spieler der bestplatzierte Spieler aus dem jeweiligen Land ist.

Zu diesem Zweck ist unten die vollständige Liste der eingeladenen Länder und Spieler einzusehen.