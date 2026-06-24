Esports Nations Cup 2026: Die 16 eingeladenen Valorant Nationen und Kader wurden bestätigt
Die Veranstaltung umfasst 32 Teams, wobei die übrigen 16 Nationen durch Qualifikationswettbewerbe bestimmt werden.
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In den letzten Wochen hat die Esports Foundation kontinuierlich Informationen und Updates zum Esports Nations Cup im November 2026 geteilt. Nicht zu verwechseln mit der Esports-Weltmeisterschaft in Paris im Juli und August, ist die ENC ein Nation-gegen-Nation-Event, bei dem Spieler ihre Vereinszugehörigkeit hinter sich lassen, um stattdessen ihr Land zu vertreten.
Zu diesem Zweck wurden nun die 16 eingeladenen Nationen für das Valorant -Turnier geteilt, wobei auch ihre vollständigen Kader bestätigt wurden. Es sei gesagt, dass das Hauptevent im November 32 Nationen umfasst, aber die übrigen 16 dieser Teams werden durch Online-Qualifikationen im Sommer bestimmt. Werfen Sie einen Blick auf alle bestätigten Nationen und Spieler unten.
- USA – Trent, Valyn, Leaf, Zekken, Skuba, Ethan und Cryocells
- Korea – iZu, BuZz, Francis, Munchkin, Ivy und Dambi
- China – ZmjKK, CHICHOO, nobody, Knight, slowly, K1Ra und Lysoar
- Kanada – TenZ, mada, eeiu, Marved, JonahP, koalanoob und Zander
- Turkey – Alfajer, Ruxic, Lar0k, RieNs, xeus, Wo0t und s0pp
- Brasilien – aspas, artzin, spikeziN, Less, Sacy, Sato und lukxo
- Singapur – Deryeon, Jinggg, Nephh, STYRON, Wayne, Vera und JayH
- Polen – Kajak, Kamo, Starxo, PROFEK, Westside, paTiTek und UNFAKE
- Philippinen – Zeus, kellyS, xavi8k, invy, PatMen, Markyyy und Wild0reoo
- Großbritannien – Limette, Severe, Benjyfishy, Keiko, Ticey und YaBoiLewis
- Chinesisch Taipeh – Nicc, SpiritZ1, WsLeo, Spring, S1Mon und Yuicaw
- Malaysia – d4v41, theDoctorr, xan, Riza, Fixy, toggle und aplycs
- Finnland – Jamppi, Derke, Iluri, Famsii, H1ber, Hoodie und Snowi
- Litauen – Boo, MiniBoo, Koshmaras, Kajuks, Destrian, Roxie und vakk
- Thailand – Killua, Primmie, JitboyS, PTC, Apinya und Kadoom
- Chile – kiNgg, erde, Mazino, keznit, Tunaso, Shyy und David
Vor diesem Hintergrund: Betrachten Sie eine bestimmte Nation als Favoriten für das Turnier?