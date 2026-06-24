Esports Nations Cup 2026: Die 16 eingeladenen Valorant Nationen und Kader wurden bestätigt

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In den letzten Wochen hat die Esports Foundation kontinuierlich Informationen und Updates zum Esports Nations Cup im November 2026 geteilt. Nicht zu verwechseln mit der Esports-Weltmeisterschaft in Paris im Juli und August, ist die ENC ein Nation-gegen-Nation-Event, bei dem Spieler ihre Vereinszugehörigkeit hinter sich lassen, um stattdessen ihr Land zu vertreten.

Zu diesem Zweck wurden nun die 16 eingeladenen Nationen für das Valorant -Turnier geteilt, wobei auch ihre vollständigen Kader bestätigt wurden. Es sei gesagt, dass das Hauptevent im November 32 Nationen umfasst, aber die übrigen 16 dieser Teams werden durch Online-Qualifikationen im Sommer bestimmt. Werfen Sie einen Blick auf alle bestätigten Nationen und Spieler unten.



USA – Trent, Valyn, Leaf, Zekken, Skuba, Ethan und Cryocells



Korea – iZu, BuZz, Francis, Munchkin, Ivy und Dambi



China – ZmjKK, CHICHOO, nobody, Knight, slowly, K1Ra und Lysoar



Kanada – TenZ, mada, eeiu, Marved, JonahP, koalanoob und Zander



Turkey – Alfajer, Ruxic, Lar0k, RieNs, xeus, Wo0t und s0pp



Brasilien – aspas, artzin, spikeziN, Less, Sacy, Sato und lukxo



Singapur – Deryeon, Jinggg, Nephh, STYRON, Wayne, Vera und JayH



Polen – Kajak, Kamo, Starxo, PROFEK, Westside, paTiTek und UNFAKE



Philippinen – Zeus, kellyS, xavi8k, invy, PatMen, Markyyy und Wild0reoo



Großbritannien – Limette, Severe, Benjyfishy, Keiko, Ticey und YaBoiLewis



Chinesisch Taipeh – Nicc, SpiritZ1, WsLeo, Spring, S1Mon und Yuicaw



Malaysia – d4v41, theDoctorr, xan, Riza, Fixy, toggle und aplycs



Finnland – Jamppi, Derke, Iluri, Famsii, H1ber, Hoodie und Snowi



Litauen – Boo, MiniBoo, Koshmaras, Kajuks, Destrian, Roxie und vakk



Thailand – Killua, Primmie, JitboyS, PTC, Apinya und Kadoom



Chile – kiNgg, erde, Mazino, keznit, Tunaso, Shyy und David



Vor diesem Hintergrund: Betrachten Sie eine bestimmte Nation als Favoriten für das Turnier?