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Esports Nations Cup 2026: Die 16 eingeladenen Valorant Nationen und Kader wurden bestätigt

Die Veranstaltung umfasst 32 Teams, wobei die übrigen 16 Nationen durch Qualifikationswettbewerbe bestimmt werden.

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In den letzten Wochen hat die Esports Foundation kontinuierlich Informationen und Updates zum Esports Nations Cup im November 2026 geteilt. Nicht zu verwechseln mit der Esports-Weltmeisterschaft in Paris im Juli und August, ist die ENC ein Nation-gegen-Nation-Event, bei dem Spieler ihre Vereinszugehörigkeit hinter sich lassen, um stattdessen ihr Land zu vertreten.

Zu diesem Zweck wurden nun die 16 eingeladenen Nationen für das Valorant -Turnier geteilt, wobei auch ihre vollständigen Kader bestätigt wurden. Es sei gesagt, dass das Hauptevent im November 32 Nationen umfasst, aber die übrigen 16 dieser Teams werden durch Online-Qualifikationen im Sommer bestimmt. Werfen Sie einen Blick auf alle bestätigten Nationen und Spieler unten.


  • USA – Trent, Valyn, Leaf, Zekken, Skuba, Ethan und Cryocells

  • Korea – iZu, BuZz, Francis, Munchkin, Ivy und Dambi

  • China – ZmjKK, CHICHOO, nobody, Knight, slowly, K1Ra und Lysoar

  • Kanada – TenZ, mada, eeiu, Marved, JonahP, koalanoob und Zander

  • Turkey – Alfajer, Ruxic, Lar0k, RieNs, xeus, Wo0t und s0pp

  • Brasilien – aspas, artzin, spikeziN, Less, Sacy, Sato und lukxo

  • Singapur – Deryeon, Jinggg, Nephh, STYRON, Wayne, Vera und JayH

  • Polen – Kajak, Kamo, Starxo, PROFEK, Westside, paTiTek und UNFAKE

  • Philippinen – Zeus, kellyS, xavi8k, invy, PatMen, Markyyy und Wild0reoo

  • Großbritannien – Limette, Severe, Benjyfishy, Keiko, Ticey und YaBoiLewis

  • Chinesisch Taipeh – Nicc, SpiritZ1, WsLeo, Spring, S1Mon und Yuicaw

  • Malaysia – d4v41, theDoctorr, xan, Riza, Fixy, toggle und aplycs

  • Finnland – Jamppi, Derke, Iluri, Famsii, H1ber, Hoodie und Snowi

  • Litauen – Boo, MiniBoo, Koshmaras, Kajuks, Destrian, Roxie und vakk

  • Thailand – Killua, Primmie, JitboyS, PTC, Apinya und Kadoom

  • Chile – kiNgg, erde, Mazino, keznit, Tunaso, Shyy und David

Vor diesem Hintergrund: Betrachten Sie eine bestimmte Nation als Favoriten für das Turnier?

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